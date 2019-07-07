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Поучительное видео для тех, кто уверен в собственной безопасности на пешеходном переходе

08.07.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уж сколько раз твердили миру - не уверен, не переходи улицу, даже по пешеходному переходу. Убедись, что тебя пропускают, а сзади не летит "джигит", который зачем-то захочет подтолкнуть остановившийся автомобиль.

Поучительное видео для тех, кто уверен в собственной безопасности на пешеходном переходе

Скажете, так не бывает? А вот смотрите:

 
 
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  Уж сколько раз твердили миру - не уверен, не переходи улицу, даже по пешеходному переходу. Убедись, что тебя пропускают, а сзади не летит "джигит", который зачем-то...
 
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