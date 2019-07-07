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Поучительное видео для тех, кто уверен в собственной безопасности на пешеходном переходе
08.07.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уж сколько раз твердили миру - не уверен, не переходи улицу, даже по пешеходному переходу. Убедись, что тебя пропускают, а сзади не летит "джигит", который зачем-то захочет подтолкнуть остановившийся автомобиль.
Скажете, так не бывает? А вот смотрите:
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Уж сколько раз твердили миру - не уверен, не переходи улицу, даже по пешеходному переходу. Убедись, что тебя пропускают, а сзади не летит "джигит", который зачем-то...
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