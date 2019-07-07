Генконсульство Беларуси открылось в Дубае









По консульским вопросам с 8 июля гражданам следует обращаться по адресу: Дубай, район Джумейра Лейк Тауэрс, кластер Ф, здание «Индиго Айкон Тауэр», офис 2704 (Indigo Icon Tower, office 2704, Cluster F, Jumeirah Lake Towers, Dubai).





Работать генконсульство будет с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00.





Посольство Беларуси в ОАЭ, расположенное в Абу-Даби, с 7 июля прекратило прием по консульским вопросам.





Напомним, что скоро между Беларусью и ОАЭ начнет действовать безвизовый режим. Соответствующее документы были подписаны 24 июня.





В честь Дня Независимости Республики Беларусь самый высокий небоскреб мира — Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае, — окрасился в цвета белорусского флага.



