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Генконсульство Беларуси открылось в Дубае
Источник материала: Партизан
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По консульским вопросам с 8 июля гражданам следует обращаться по адресу: Дубай, район Джумейра Лейк Тауэрс, кластер Ф, здание «Индиго Айкон Тауэр», офис 2704 (Indigo Icon Tower, office 2704, Cluster F, Jumeirah Lake Towers, Dubai).
Работать генконсульство будет с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00.
Посольство Беларуси в ОАЭ, расположенное в Абу-Даби, с 7 июля прекратило прием по консульским вопросам.
Напомним, что скоро между Беларусью и ОАЭ начнет действовать безвизовый режим. Соответствующее документы были подписаны 24 июня.
В честь Дня Независимости Республики Беларусь самый высокий небоскреб мира — Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае, — окрасился в цвета белорусского флага.
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Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Посольстве Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.
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