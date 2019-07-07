Вячеслав Володин заявил, что в парламенте считают необходимым оскорбившего президента РФ журналиста «Рустави 2» экстрадировать в Россию и осудить, передает vz.ru Спикер Госдумы РФзаявил, что в парламенте считают необходимым оскорбившего президента РФ журналиста «Рустави 2» экстрадировать в Россию и осудить, передает





Участники совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего телеканала Георгия Габунии, сказал председатель Госдумы.









Также Володин подтвердил, что парламент предлагает правительству прекратить поставки в Россию вина и воды из Грузии и запретить денежные переводы в эту страну.





Ранее источник в СМИ сообщал, что Госдума выпустит заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией.





Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства.













Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.





Ранее МИД России выступило с заявлением по поводу этого инцидента, назвав поведение грузинского журналиста "оголтелой русофобией".

В заявлении, в частности, говорится, что Москва рассматривает произошедшее в эфире грузинского ТВ как "еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений".

"Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", – подчеркивается в заявлении.







