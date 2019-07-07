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В Казахстане всех научат играть на любимом инструменте Назарбаева
Источник материала: Партизан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах страны уроки игры на домбре — щипковом музыкальном инструменте, который считается народным музыкальным инструментом казахов.
Об этом он заявил во время национального Дня домбры, который отмечается 7 июля.
На концерте в Нур-Султане Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры, который отмечается во второй раз, и заявил, что этот инструмент стал уникальным культурным наследием, объединяющим весь народ Казахстана:
«Домбра получила признание во всем мире и стала достоянием. Это заслуженная оценка нашему инструменту в мире. Очень важно продолжать популяризировать среди молодого поколения знания о наших традициях, домбре. Поэтому я считаю введение уроков игры на домбре в школах важной и необходимой инициативой».
«Звонкий голос домбры вдохновлял на подвиги батыров, воодушевлял акынов. Домбра всегда будет бесценным достоянием нашего народа», — сказал в своем выступлении на площади Нур-Султана президент.
Праздник домбры был учрежден в 2018 году экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В его указе говорилось, что День домбры нужен «для дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности».
Сам Назарбаев владеет этим инструментом и ранее неоднократно играл на нем на различных мероприятиях, а также демонстрировал свои музыкальные способности журналистам.
Назарбаев неоднократно признавался в любви к домбре. «У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты. Домбра – паспорт и бренд казаха, неповторимый облик», — говорил он.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах страны уроки игры на домбре — щипковом музыкальном инструменте, который считается народным...
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