В Казахстане всех научат играть на любимом инструменте Назарбаева

Об этом он заявил во время национального Дня домбры, который отмечается 7 июля.





На концерте в Нур-Султане Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры, который отмечается во второй раз, и заявил, что этот инструмент стал уникальным культурным наследием, объединяющим весь народ Казахстана:





«Домбра получила признание во всем мире и стала достоянием. Это заслуженная оценка нашему инструменту в мире. Очень важно продолжать популяризировать среди молодого поколения знания о наших традициях, домбре. Поэтому я считаю введение уроков игры на домбре в школах важной и необходимой инициативой».





«Звонкий голос домбры вдохновлял на подвиги батыров, воодушевлял акынов. Домбра всегда будет бесценным достоянием нашего народа», — сказал в своем выступлении на площади Нур-Султана президент.





Праздник домбры был учрежден в 2018 году экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В его указе говорилось, что День домбры нужен «для дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности».









Сам Назарбаев владеет этим инструментом и ранее неоднократно играл на нем на различных мероприятиях, а также демонстрировал свои музыкальные способности журналистам.









Назарбаев неоднократно признавался в любви к домбре. «У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты. Домбра – паспорт и бренд казаха, неповторимый облик», — говорил он.