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В Казахстане всех научат играть на любимом инструменте Назарбаева

08.07.2019 17:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах страны уроки игры на домбре — щипковом музыкальном инструменте, который считается народным музыкальным инструментом казахов.

Об этом он заявил во время национального Дня домбры, который отмечается 7 июля.

На концерте в Нур-Султане Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры, который отмечается во второй раз, и заявил, что этот инструмент стал уникальным культурным наследием, объединяющим весь народ Казахстана: 

«Домбра получила признание во всем мире и стала достоянием. Это заслуженная оценка нашему инструменту в мире. Очень важно продолжать популяризировать среди молодого поколения знания о наших традициях, домбре. Поэтому я считаю введение уроков игры на домбре в школах важной и необходимой инициативой».

«Звонкий голос домбры вдохновлял на подвиги батыров, воодушевлял акынов. Домбра всегда будет бесценным достоянием нашего народа», — сказал в своем выступлении на площади Нур-Султана президент.

Праздник домбры был учрежден в 2018 году экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В его указе говорилось, что День домбры нужен «для дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности».


Сам Назарбаев владеет этим инструментом и ранее неоднократно играл на нем на различных мероприятиях, а также демонстрировал свои музыкальные способности журналистам.


Назарбаев неоднократно признавался в любви к домбре. «У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты. Домбра – паспорт и бренд казаха, неповторимый облик», — говорил он.
 
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах страны уроки игры на домбре — щипковом музыкальном инструменте, который считается народным...
 
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