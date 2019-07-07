Белорусам предложили Suzuki в лизинг с возможностью менять авто каждые 3 года

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Фото: Банк "Решение"

Об этом сообщили представители компаний на пресс-конференции 8 июля, передает primepress.by.

Обеспечительный взнос в размере 30% от стоимости автомобиля является гарантированной суммой. Она возвращается автовладельцу по окончании срока лизингового договора или переносится на новый договор с новым автомобилем. Также, после того как истечет срок договора, возможен выкуп автомобиля дилером по остаточной стоимости (около 45% от первоначальной цены).