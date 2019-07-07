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В МАГАТЭ подтвердили: Иран превысил предусмотренный СВПД уровень обогащения урана
Источник материала: Интерфакс
В МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран действительно приступил к обогащению урана на уровне, превышающем условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщают западные СМИ в понедельник со ссылкой на заявление агентства.
Согласно документу, инспекторы МАГАТЭ "8 июля удостоверились, что Иран обогащает уран свыше, чем на 3,67%".
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В МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран действительно приступил к обогащению урана на уровне, превышающем условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по...
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