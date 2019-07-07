Сербия выступает против сближения Албании с Косово

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выступил с осуждением в адрес албанских и косовских властей, обвинив их в выработке стратегии сближения, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Представьте себе, если Сербия подписала бы аналогичное соглашение с Республикой Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Возможно, весь мир осудил бы его, но в случае с Косово (и Албанией), они говорят: "Давайте, действуйте, ничего серьезного", - приводит АР слова Дачича.

На прошлой неделе министр иностранных дел Албании Гент Цакай и глава внешнеполитического ведомства автономного края Косово и Метохии Беджет Пацолли подписали соглашение об унификации и координации внешней политики и совместном использовании албанских посольств за рубежом.