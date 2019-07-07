«ГАИ никогда не останавливали». Посмотрите, как хаски катается по Минску в кабриолете

Источник материала: Tut.by

Пользователи соцсетей обратили внимание на пса, который ехал в кабриолете по вечернему Минску, высунув морду и облокотившись лапами на BMW. Выяснилось, что это не случайность, а привычка пса. Узнали у хозяина, как на это реагируют сотрудники ГАИ и пристегнута ли собака.



Хозяин и пес на кабриослете в 2017. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY.

Святослав Сокол 9 лет ездит на кабриолете. Два с половиной года назад у парня появился хаски Чарли. С первых же дней пес полюбил кататься на переднем сиденье BMW Z4, за что его и стали называть — кабриопес.

— Он должен был со мной каким-то образом передвигаться, так мы и начали ездить вместе. Когда он так в первый раз вылез мне было немного страшно, но потом я понял, что ему так комфортно. Люди реагируют позитивно, веселятся, фотографируют. В жизни никакой негативной реакции не было ни разу. Обычно показывают палец вверх, в плане — здорово, хорошо. Негатив — только в комментариях в СМИ.

Видео: Максим Лабызный.

Святослав говорит, что с ГАИ по этому поводу проблем никогда не возникало, а собака в безопасности.

— Нас никогда не останавливали, даже, когда проезжал мимо, штрафов не давали. Наверное, лояльно относятся. Собака пристегнута, я бы не позволил ему кататься не пристегнутым, его безопасность превыше всего. Я купил для Чарли в зоомагазине специальную шлейку. Он не может перевесится больше, чем кажется на видео. Он так сидит, облокотивши лапу, ему удобно.



Фото: Святослав Сокол

Хозяин собаки говорит, что может оставить Чарли в машине, пристегнув ремешком, чтобы пес никуда не выбежал.

— Люди писали в инстаграм, что-то спрашивали, переживали за собаку как ни за кого другого. Просто ремня не видно, поэтому кажется, что он просто сидит.

Несмотря на то, что в машине всего два места, даже если Святослав едет с девушкой, собаке все равно есть куда сесть.

— Он таким же образом сидит на руках у человека, просто его тогда держим или за ошейник, или пристегиваем ремешком.



Фото: Святослав Сокол

Святослав говорит, что пес не только разъезжает на кабриолете, но еще и состоит в клубе ездового спорта — каттаетсяттается зимой в упряяжке, ездит на лыжах, бегает пристегнутым ым к велосипеду, участвует в соревнованиях.