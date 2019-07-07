ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ГАИ никогда не останавливали». Посмотрите, как хаски катается по Минску в кабриолете

08.07.2019 20:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователи соцсетей обратили внимание на пса, который ехал в кабриолете по вечернему Минску, высунув морду и облокотившись лапами на BMW. Выяснилось, что это не случайность, а привычка пса. Узнали у хозяина, как на это реагируют сотрудники ГАИ и пристегнута ли собака.


Хозяин и пес на кабриослете в 2017. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY.

Святослав Сокол 9 лет ездит на кабриолете. Два с половиной года назад у парня появился хаски Чарли. С первых же дней пес полюбил кататься на переднем сиденье BMW Z4, за что его и стали называть — кабриопес.

—  Он должен был со мной каким-то образом передвигаться, так мы и начали ездить вместе. Когда он так в первый раз вылез мне было немного страшно, но потом я понял, что ему так комфортно. Люди реагируют позитивно, веселятся, фотографируют. В жизни никакой негативной реакции не было ни разу. Обычно показывают палец вверх, в плане — здорово, хорошо. Негатив — только в комментариях в СМИ.

Видео: Максим Лабызный.

Святослав говорит, что с ГАИ по этому поводу проблем никогда не возникало, а собака в безопасности.

— Нас никогда не останавливали, даже, когда проезжал мимо, штрафов не давали. Наверное, лояльно относятся. Собака пристегнута, я бы не позволил ему кататься не пристегнутым, его безопасность превыше всего. Я купил для Чарли в зоомагазине специальную шлейку. Он не может перевесится больше, чем кажется на видео. Он так сидит, облокотивши лапу, ему удобно.


Фото: Святослав Сокол

Хозяин собаки говорит, что может оставить Чарли в машине, пристегнув ремешком, чтобы пес никуда не выбежал.

— Люди писали в инстаграм, что-то спрашивали, переживали за собаку как ни за кого другого. Просто ремня не видно, поэтому кажется, что он просто сидит.

Несмотря на то, что в машине всего два места, даже если Святослав едет с девушкой, собаке все равно есть куда сесть.

— Он таким же образом сидит на руках у человека, просто его тогда держим или за ошейник, или пристегиваем ремешком.


Фото: Святослав Сокол

Святослав говорит, что пес не только разъезжает на кабриолете, но еще и состоит в клубе ездового спорта — каттаетсяттается зимой в упряяжке, ездит на лыжах, бегает пристегнутым ым к велосипеду, участвует в соревнованиях.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяин кабрио пса рассказал, как Чарли катается по Минску в кабриолете, как на это реагируют люди и ГАИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика