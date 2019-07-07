Неймар не явился на предсезонный сбор «ПСЖ». Клуб примет меры

Источник материала: Tut.by

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар не явился на предсезонный сбор клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Неймар. Фото: Reuters

«Неймар не явился в оговоренное время и место, заранее не уведомив об этом клуб. „ПСЖ“ сожалеет о том, что такая ситуация произошла, и примет соответствующие меры», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе бразильца в «Реал» или «Барселону».