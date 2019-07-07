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Неймар не явился на предсезонный сбор «ПСЖ». Клуб примет меры
Источник материала: Tut.by
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар не явился на предсезонный сбор клуба. Об этом сообщает официальный
«Неймар не явился в оговоренное время и место, заранее не уведомив об этом клуб. „ПСЖ“ сожалеет о том, что такая ситуация произошла, и примет соответствующие меры», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе бразильца в «Реал» или «Барселону».
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Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар не явился на предсезонный сбор клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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