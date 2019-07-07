﻿ Неймар не явился на предсезонный сбор «ПСЖ». Клуб примет меры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неймар не явился на предсезонный сбор «ПСЖ». Клуб примет меры

08.07.2019 20:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар не явился на предсезонный сбор клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.


Неймар. Фото: Reuters

«Неймар не явился в оговоренное время и место, заранее не уведомив об этом клуб. „ПСЖ“ сожалеет о том, что такая ситуация произошла, и примет соответствующие меры», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе бразильца в «Реал» или «Барселону».

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар не явился на предсезонный сбор клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники акций в Тбилиси протестуют против брани в адрес Путина, идей ЛГБТ-сообщества и главы МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика