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Встреча на Валааме. Лукашенко будет молить или умолять Путина ослабить давление

08.07.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча в монастыре не совсем добрый знак для Лукашенко, в средневековье повсеместной традицией был постриг (заточение) свергнутых монархов в монастырях.

Встреча на Валааме. Лукашенко будет молить или умолять Путина ослабить давление
фото: https://www.scoopnest.com/ru
Встреча в монастыре не совсем добрый знак для Лукашенко, в средневековье повсеместной традицией был постриг (заточение) свергнутых монархов в монастырях.
11 июля Путин и Лукашенко встретятся в Валаамском мужском монастыре, чтобы обсудить «углубление союзной интеграции». Во всяком случае, монахам уже поручено готовить встречу.
«Тайные переговоры» по углублению союзного договора стали одним из условий Москвы. 

Однако почему молчит белорусское руководство, если его задача - защита суверенитета, недопущение «интеграционной инкорпорации» Беларуси?


Доктор политических наук Павел Усов видит во встрече на Валааме недобрый знак для белорусского руководителя.

- 11 июля Путин и Лукашенко проведут секретные переговоры на Валааме. Почему мужской монастырь, почему – Валаам?

- Может быть, Путин будет о чем-то молить бога, но ясно, что Лукашенко будет молить или умолять Путина ослабить давление. Однако Путину свечки и благовония не нужны, ему нужна конкретная политическая или геополитическая жертва со стороны белорусского руководителя. В целом же, встреча в монастыре не совсем добрый знак для Лукашенко, в средневековье повсеместной традицией был постриг (заточение) свергнутых монархов в монастырях.

Очевидно также поступательное снижение статуса встреч Путина и Лукашенко. Его уже не хотят принимать ни в Кремле, ни в Бочарове Ручье, а везут практически в тайгу. Стоит отметить, что Лукашенко вынужден тягаться по краям таежным, как пилигрим в землю обетованную, чтобы получить минимальные уступки, вымолить благосклонность кремлевских правителей. На мой взгляд, это очевидное и показательное унижение белорусского президента, очерчивание его статуса, как человека зависимого. Что немаловажно в условиях интеграционного давления. Стоит подчеркнуть, что Путин был в Минске на закрытии «Европейских Игр», но серьезного разговора у двух политиков так и не получилось.

-Чем объяснить такую секретность переговоров по «союзному государству»?

- Думаю, главным образом для того, чтобы избежать скандала и срыва переговоров. Очевидно, что условия, которые выдвигает Москва, ущербны и разрушительны для белорусской независимости. Однако если мотивация «молчать» со стороны Кремля понятна, то совершенно не ясно, почему молчат белорусские чиновники. Ведь если их целью является защита суверенитета, недопущение «интеграционной инкорпорации» Беларуси, то содержание переговоров необходимо было уже давно озвучить. Смею предположить, что «тайные переговоры» были одним из ус вий Москвы. Поэтому даже в этих деталях Минск вынужден подчиняться требованиям Кремля, чтобы не раздражать последнего. 

- Накануне посол РБ в России Владимир Семашко дал симптоматичное интервью российским СМИ. “Второй этап (налогового маневра. – БП), который затеяли в 2019 году, для нас, если не будем предпринимать мер, – это неподъёмно… Мы не сможем пережить налоговый маневр», - заявил дипломат. Как понимать этот сигнал на фоне переговоров об «углублении интеграции»?

- Семашко, неожиданно для всех, обрисовал безвыходность ситуации, в которой оказалась Беларусь, показал общую слабость позиций Минска в интеграционном процессе. Стало очевидно, что Беларусь просто объект воздействия, прямого давления Кремля и что Москва не откажется от такой политики в дальнейшем. Сама потеря 400 млн. долларов в 2019 году для белорусской экономики станет серьезным ударом, а в ближайшее 6 лет, по подсчетам российских экономистов, Беларусь потеряет 11 миллиардов.
И заметьте: прошел почти год с момента, когда политическое руководство стало перед лицом проблемы. За это время слышали ли мы о системных реформах, или вообще о каких-либо реформах? Нет. Лукашенко верит, что сможет решить возникшую проблему традиционными методами: забалтыванием и упрашиванием Москвы, чем он и занят.

- Интенсивность встреч Лукашенко с Путиным поражает: за прошлый месяц уже прошло 4 встречи, переговоры запланированы на 11 июля и 18 июля. О чем свидетельствует такая частота встреч?

- Эти встречи и нулевой результат доказывают то, что тактика Лукашенко не работает. Кремль не отступает от тех условий, которые он выдвинул Минску. Вместо того, чтобы решить внутренние проблемы, модернизировать экономику, вывести ее из зависимого положения от России, Лукашенко предпочитает ездить по монастырям и надеяться на чудо.

- Как политическая и геополитическая реальность наступит для Беларуси в случае реализации союзного договора?

- В случае реализации Союзного договора в том виде, в котором требует Россия, Беларусь вернется к состоянию 1990 года: страна без суверенитета, без своего политического руководства, без шансов на дальнейшее развитие. Москва введет характерные для нее методы экономического и политического управления Беларусью, а наша страна в очередной раз станет колонией.
 
Теги: Минск
 
 
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Встреча в монастыре не совсем добрый знак для Лукашенко, в средневековье повсеместной традицией был постриг (заточение) свергнутых монархов в монастырях.
 
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