Не было ни гроша, да вдруг алтын: Предложение Зеленского политически обогатит Лукашенко

«Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — добавил украинский президент.





Примет ли президент России это предложение? В ближайшее время, до выборов в Украине, — нет. Это можно сказать с полной уверенностью.





Совсем недавно, во время визита в Италию Путин сформулировал свои условия диалога с Зеленским: прекращение экономической блокады сепаратистских республик и прямые переговоры Киева с лидерами сепаратистов.





Выполнять эти условия, по крайней мере в ближайшее время, Зеленский не собирается.





Россия неоднократно на самых разных уровнях заявляла, что вопрос территориальной принадлежности Крыма вообще не подлежит обсуждению, «Крымнаш» — и точка.





Разумеется, на любых переговорах позиция запроса, исходный набор требований сторон могут сильно отличаться от их результата.





Однако именно сейчас Путин не будет вести переговоры с Зеленским независимо от содержания предложений Киева: до выборов в Украине совершенно неясно, какой реальной властью обладает новый президент Украины.





Отказы Верховной рады принять законодательные предложения Зеленского, иные конфликты администрации президента с парламентом, спор президента с министром иностранных дел — все это свидетельствует о том, что возможности властвовать у Зеленского пока невелики. По крайней мере до выборов.





Так представляется, что предложение Зеленского Путину о переговорах — это в большей степени как раз ход в избирательной кампании.





Рейтинг его партии «Слуги народа» чрезвычайно высок, она — бесспорный лидер гонки. Но возможны неожиданности: согласно самым последним опросам, он несколько снизился. Чем его можно повысить?





Во время президентской кампании Зеленскому удавалось формулировать свою позицию таким образом, чтобы встречать понимание со стороны самых разных групп украинского населения.





Предложение Путину, такое, каким оно было сформулировано, тоже удовлетворяет этому критерию. Переговоры с участием лидеров Запада, переговоры с неизменной позицией (Крым — украинский, в Донбассе — российская оккупация) — послание проевропейской части украинского общества. Предложение о прямых переговорах с Путиным — послание востоку и югу Украины: я предлагаю диалог, предлагаю поговорить, я иду навстречу, я это обещал на президентских выборах.





Ну а если Путин не хочет — что ж, я сделал все, что мог.





Предложение о месте проведения переговоров — тоже часть послания. Лукашенко достаточно популярен в Украине, причем особенно на востоке и на юге.





Отсюда, в частности, и именование лидера Беларуси по имени-отчеству.





Ну и Минск — место, так сказать, намоленное. Отношение к Минским соглашениям в Украине амбивалентное: некоторые воспринимают их как едва ли не капитуляцию, другие — как единственный существующий реальный формат диалога с Москвой. Впрочем, все помнят, что Минские соглашения в 2015 году предотвратили военную катастрофу в Украине. К тому же к Минским соглашениям апеллирует и Запад. Никакой реальной альтернативы им на Западе не предлагают.





Поэтому Зеленский предлагает привычное место — место, которое у украинцев ассоциируется с мирными переговорами.









Это многоцелевое послание может и повлиять на настроение избирателей, немного поднять рейтинг «Слуги народа» на выборах через две недели.





Это — главная цель. Возможно, есть и попутная, дополнительная — наладить отношения с Лукашенко. Они не то чтобы плохие, но не слишком теплые. Во время предвыборной кампании в Украине белорусский лидер несколько раз публично высказывался о большей вероятности и отчасти — желательности — победы соперника Зеленского Петра Порошенко. На инаугурацию Зеленского Лукашенко не поехал, хотя на инаугурацию Порошенко в 2014 году, в разгар войны, ездил. Наконец, Зеленский не поехал ни на открытие, ни на закрытие Европейских игр в Минск. Путин на закрытие поехал, а Зеленский — нет. Мелочи вроде бы, но имеющие значение.





Ну и в этой ситуации соседу подносится роскошный пиар-подарок. Если предложение Зеленского все же будет реализовано, пусть и после украинских выборов, то урожай политических дивидендов Лукашенко трудно даже себе представить.





Впрочем, если не получится, то сам факт именно такого предложения показывает, что Минск, может, и не «донор региональной безопасности», но как минимум полезен для мирного процесса, и новый президент Украины рассматривает его в таком качестве и публично уведомляет об этом и Москву, и западные столицы.





Урожай поскромнее, но тоже не помешает, особенно в свете непростых переговоров между Беларусью и Россией.





Некоторое время назад Лукашенко сообщил, что намеревается в середине июля поехать с Путиным на Валаам помолиться. Пока складывается впечатление, что в разрешении что белорусско-российских, что украинско-российских противоречий остается уповать только на Господа.









Об авторе: Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать.