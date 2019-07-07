Флешмоб от звезд: Мэрайя Кэри открыла бутылку с помощью голоса





Фото: instagram.com/mariahcarey

Звезда приняла вызов и присоединилась к популярному среди звезд флешмобу Bottle Cap Challenge.

Популярная американская певица Мэрайя Кэри открутила крышку на бутылке при помощи голоса. Соответствующее видео звезда разместила на своей странице в Instagram.





В Сети появился новый флешмоб, суть которого открутить крышку на бутылке ногой с разворота. Кэри также стала участником Bottle Cap Challenge, но сделала это иначе.





На видео, появившемся на странице звезды видно, как она стоит возле бутылки. Звезда как будто готовится сбить крышку ногой, но закрывает одно ухо рукой и начинает петь.





От высокого звука бутылка начинает вибрировать, а крышка слетает.









Некоторые пользователи усомнились в подлинности увиденного, назвав ролик трюком. Другие назвали певицу победителем челленджа.





Ранее звезды запустили флешмоб откручивать крышки ногой. Также сообщалось, что миллионер ищет "знатока фестивалей" за 165 000 грн за концерт.



