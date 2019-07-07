В городском сквере состоялся митинг, посвященный памятной дате освобождения района от немецко- фашистских захватчиков

Источник материала: Ивьевский край

В городском сквере состоялся митинг, посвященный памятной для всех ивьевчан дате освобождения района от немецко- фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

6 июля 1944 года войска 32 Смоленской Краснознаменной Кавалерийской дивизии 3- го кавалерийского корпуса Третьего Белорусского фронта вышли на рубежи Ивьевского района. Ивье

было освобождена от фашистов 7 июля, 8 июля - район.

Через 75 лет общественность города собралась на торжественный митинг у памятника погибшим воинам и жертвам фашизма из числа мирных жителей района, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мир.

В своих выступлениях председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, председатель районной ветеранской организации Иван Станиславович Жидель и исполняющий обязанности первого секретаря РК БРСМ Александр Наливайко еще раз напомнили присутствующим о тех тяжелых утратах, которые понесла Ивьевщина в годы фашистской оккупации. Память - лучшая гарантия того, что мы не позволим повториться подобному кошмару. Эти слова лейтмотивом звучали на митинге. Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику мирным жителям,

воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также к монументу в память о воинах-интернационалистах,

погибших в Афганистане.







































