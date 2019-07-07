В МАРТ объяснили, в каких случаях можно не платить за велосипед в поезде

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МАРТ разъяснило правила перевозки велосипедов в поездах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Согласно ним, если транспорт весит не более 36 килограммов, а его 3D-размер не более 2 метров – платить не нужно. То есть сойдет за ручную кладь. В противном случае велосипеду придется купить отдельный билет.