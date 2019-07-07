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В МАРТ объяснили, в каких случаях можно не платить за велосипед в поезде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МАРТ разъяснило правила перевозки велосипедов в поездах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно ним, если транспорт весит не более 36 килограммов, а его 3D-размер не более 2 метров – платить не нужно. То есть сойдет за ручную кладь. В противном случае велосипеду придется купить отдельный билет.
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Новости Беларуси. МАРТ разъяснило правила перевозки велосипедов в поездах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно ним, если транспорт весит не...
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