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Новости экономики за 08.07.2019

08.07.2019 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как привлечь инвесторов? Вопрос на повестке дня большинства руководителей производств и стартап-проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да что там руководители, во всем мире идет очень жесткая конкурентная борьба за привлечение инвестиций.

Новости экономики за 08.07.2019

Главы и эксперты инвестиционных фондов наиболее перспективными с коммерческой точки зрения считают виртуальную и дополненную реальность, транспортные шеринг-сервисы, развитие искусственного интеллекта и использования big data в ритейле. Инвестиции в программное обеспечение сейчас актуальны как никогда. 

Как белорусам воспользоваться ночным тарифом на электроэнергию?

В последнее время все больше компаний создают приложения, которые монетизируются по подписке. Тренд этого года – транспорт, например, шеринг электросамокатов. 

JAGUAR ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Новости экономики за 08.07.2019

Британский концерн Jaguar инвестирует более миллиарда долларов в производство электромобилей. Так что следующее поколение – с нулевым уровнем выхлопов. Батареи и электрические двигатели будут выпускать на соседних заводах. Компания предложит электрифицированные варианты для всех новых моделей Jaguar и Land Rover до 2020 года.

«РАДИКАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» DEUTSCHE BANK

Новости экономики за 08.07.2019

Deutsche Bank сокращает сотрудников. Без работы останутся 18 тысяч человек. Из которых 8 тысяч в Лондоне, где сосредоточены крупнейшие инвестиционные операции банка. Накануне наблюдательный совет одобрил увольнения. Связано это с реструктуризацией. Так же в планах сокращение инвестиционно-банковских операций и снижение ежегодных расходов.

FACEBOOK И КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости экономики за 08.07.2019

Помните фейсбук и инстаграм не работали на прошлой неделе? У пользователей возникли сложности с загрузкой контента. Казалось бы, как это может быть связано с проектом криптовалюты Libra? А вот как. Масштабный сбой в работе соцсети заставил задуматься: где гарантии, что цифровой кошелек Calibra будет работать эффективно и без каких-либо неполадок?

В МАРТ объяснили, в каких случаях можно не платить за велосипед в поездах

Напомним, криптовалюта Libra создается, как уникальный платежный инструмент, чтобы все люди в мире могли производить оплату в единой валюте.  Власти США в лице американского Конгресса обеспокоены появлением новой уникальной финансовой инфраструктуры.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Как привлечь инвесторов? Вопрос на повестке дня большинства руководителей производств и стартап-проектов, сообщили в программе Новости «24...
 
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