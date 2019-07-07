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Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К открытию готовится «Славянский базар в Витебске». Официальное начало музыкального форума только 11 июля, но увертюрой праздника стал Международный детский конкурс. 8 июля юные таланты исполняют песни на родном языке.
Беларусь на конкурсе представляет Ксения Галецкая. А 9 июля юные артисты исполнят мировые хиты.
Кстати, впервые в детском конкурсе участвует Индия. Да и в целом программа «Славянского базара» в 2019 году способна удивить не только музыкальных гурманов. О том, как Витебск проведет 10 дней фестиваля, расскажет Анастасия Аласания.
Яркая, эмоциональная, запоминающаяся. Это и о песне, и о самой артистке. 10-летняя Ксения Галецкая представляет нашу страну на детском международном конкурсе «Витебск – 2019».
На сцене и за кулисами сегодня ее поддерживает не менее талантливая цимбалистка.
Та самая, которая в популярном телешоу учила Максима Галкина говорить: «Я из Беларуси, а не Белоруссии».
Ксения Галецкая, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:
Анастасия Ванеева, участница «Славянского базара в Витебске»:
На детском конкурсе – юные звездочки из 21 страны мира. Армения, Россия, Ирландия, Великобритания, впервые – Индия. Несмотря на возраст, они уже состоявшиеся артисты. Тем сложнее будет жюри.
Ачи, певец, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Грузия):
Имя юного победителя объявят на сцене Летнего амфитеатра 11 июля. А пока на главной фестивальной площадке завершают «обкатку» оборудования. Его сюда, кстати, привезли из Москвы на 13 грузовиках!
Завтра «Увертюра к фестивалю: от классики до рока» станет яркой отправной точкой в программе концертов амфитеатра.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Алессандро Сафина, Боссон, Emin, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев. Премьера песни Софии Ротару – специальный подарок фестивалю.
Музыкальная палитра этого года настолько разнообразна, что и любители оперы, рока, популярной музыки – все смогут найти что-то для себя.
Анастасия Аласания, СТВ:
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Новости Беларуси. К открытию готовится «Славянский базар в Витебске». Официальное начало музыкального форума только 11 июля, но увертюрой праздника стал...
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