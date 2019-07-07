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Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»

08.07.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар» стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»

В концертном зале «Витебск» проходит Международный детский музыкальный конкурс. 8 июля – песни на родном языке.

Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»

Лина Арифулина, телепродюсер, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Россия):
Мне приятно, что я второй год уже езжу сюда. В прошлом году – как гость. А в этом году – уже как член жюри. Детей я некоторых уже знаю. Но я рассчитываю, что будет удивление. Удивление и открытие, мне кажется, это самое главное в этом конкурсе для детей.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19

Люди в материале: Лина Арифулина
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Славянский базар» стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В концертном зале «Витебск» проходит Международный детский...
 
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