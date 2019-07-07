|
Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Славянский базар» стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В концертном зале «Витебск» проходит Международный детский музыкальный конкурс. 8 июля – песни на родном языке.
Лина Арифулина, телепродюсер, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Россия):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Славянский базар» стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В концертном зале «Витебск» проходит Международный детский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)