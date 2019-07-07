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Участники акций в Тбилиси протестуют против брани в адрес Путина, идей ЛГБТ-сообщества и главы МВД

08.07.2019 20:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Тбилиси перед зданием частной телекомпании "Рустави-2" возобновилась акция протеста возмущенных поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщают местные СМИ.

Участники акции обвиняют руководство телекомпании и её журналиста в попытке разжечь конфликт с Россией.

По данным СМИ, люди требуют немедленного увольнения Габунии и считают недостаточными мерами временное приостановление его журналистских полномочий. Кроме того, участники акции требуют сменить руководство телекомпании и заявляют, что не намерены прекращать протест до тех пор, пока эти требования не будут выполнены.

Между тем, по информации СМИ, на акции произошел инцидент, в частности, ее участники попытались помешать съемочной группе "Рустави-2" делать репортаж. "Вы не имеете никакого права выступать от имени грузинского народа. Вы провокаторы", - обратился один из участников акции к журналисту телекомпании. Перед зданием телекомпании мобилизована полиция.

В понедельник в Тбилиси проходят еще две акции протеста. Перед зданием парламента собрались противники идей ЛГБТ-сообщества, а в нескольких десятках метрах от них собрались требующие отставки главы МВД представители оппозиции и общественных движений. Участников акции разделяет кордон полиции. С обеих сторон периодически звучат обвинения и оскорбления в адрес друг друга.

Участники акции с требованием отставки главы МВД заявили на митинге, что перед парламентом "власти собрали пророссийских активистов". В свою очередь участники акции перед парламентом заявляют, что Грузия - это их страна, и они не намерены уступать тем, кто не хочет отмежеваться от ЛГБТ-сообщества и их пропаганды "разврата".

На одной акции звучит гимн Евросоюза, на другой священнослужители читают молитву. Организаторы обеих акций призывают участников митингов не поддаваться на провокации. Обе акции грузинские телеканалы транслируют в прямом эфире.

 
 
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В Тбилиси перед зданием частной телекомпании "Рустави-2" возобновилась акция протеста возмущенных поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего...
 
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