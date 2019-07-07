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Зарплатная ведомость в ХК "Динамо-Минск" уменьшилась в 2 раза – руководство клуба
Источник материала: Интерфакс
В два раза уменьшилась по сравнению с минувшим сезоном зарплатная ведомость в минском "Динамо", сообщил на пресс-конференции в Минске в понедельник генеральный директор клуба Дмитрий Басков.
"Бюджет клуба уменьшен в полтора раза, а зарплатная ведомость — в два", - рассказал он.
По словам Баскова, изменение финансовой составляющей отразится и на выборе легионеров, которые будут защищать цвета "зубров" в следующем сезоне. "Главное, работать по оптимальной формуле "цена – качество" отметил он.
ХК "Динамо-Минск" , по словам генерального директора, сейчас находится в поиске двух легионеров – одного защитника и одного нападающего. Легионерская формула белорусского клуба в сезоне-2019/2020 будет составлять "4+1".
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В два раза уменьшилась по сравнению с минувшим сезоном зарплатная ведомость в минском "Динамо", сообщил на пресс-конференции в Минске в понедельник генеральный...
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