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Зарплатная ведомость в ХК "Динамо-Минск" уменьшилась в 2 раза – руководство клуба

08.07.2019 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В два раза уменьшилась по сравнению с минувшим сезоном зарплатная ведомость в минском "Динамо", сообщил на пресс-конференции в Минске в понедельник генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

"Бюджет клуба уменьшен в полтора раза, а зарплатная ведомость — в два", - рассказал он.

По словам Баскова, изменение финансовой составляющей отразится и на выборе легионеров, которые будут защищать цвета "зубров" в следующем сезоне. "Главное, работать по оптимальной формуле "цена – качество" отметил он.

ХК "Динамо-Минск" , по словам генерального директора, сейчас находится в поиске двух легионеров – одного защитника и одного нападающего. Легионерская формула белорусского клуба в сезоне-2019/2020 будет составлять "4+1".

 
Теги: Минск
 
 
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В два раза уменьшилась по сравнению с минувшим сезоном зарплатная ведомость в минском "Динамо", сообщил на пресс-конференции в Минске в понедельник генеральный...
 
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