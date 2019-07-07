ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ лидирует в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»

08.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники ралли-рейда «Шелковый путь» добрались до Улан-Удэ. После двух этапов лидируют вовсе не пилоты российской команды, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Сергей Вязович рвется к своей первой победе на ралли-рейде «Шелковый путь». Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» выиграл два первых этапа.

На пути от Байкальска до Улан-Удэ пилотов ждали очень сложные условия. На столь каменистом покрытии легко остаться без покрышек. Да и мест для обгона не так уж и много. Такие участки сами гонщики называют «трамвайными»: ехать приходится буквально друг за другом. Вязович с задачей справился блестяще, оставив позади и главных фаворитов «Шелкового пути» - пилотов российской команды «КАМАЗ-Мастер».

«Остроты добавил ночной дождь. Было очень грязно и скользко. Но я как раз люблю такие условия, они более похожи на раллийные. Мы комфортно себя чувствовали, ехали без лишнего риска. Не ожидали, конечно, такого результата на финише. Мы довольны», – сказал пилот «МАЗ-СПОРТавто».

Главная задача Вязовича на этом ралли-рейде обкатать совершенно новый капотный «МАЗ». Его специально разрабатывали для участия в «Дакаре». Кабина на этом грузовике расположена максимально близко к центру, что значительно повысило устойчивость. А двигатель мощностью в 960 лошадиных сил позволяет развить конкурентную скорость.

Пока МАЗы на «Шелковом пути» вне конкуренции. Но есть и те, кто в итоговый успех белорусской команды отказывается верить категорически. Эти скептики – два соболя Гром и Тучка. Они главные оракулы нынешнего ралли-рейда. Гром без раздумий поставил на экипаж «КАМАЗа» Айрата Мардеева. А вот Тучка предположила, что первой к финишу «Шелкового пути» придет команда «ГАЗ Рейд Спорт».

До окончания «Шелкового пути» еще восемь этапов. Так что все может измениться. А пока Вязович на шесть минут опережает «камазовца» Андрея Каргинова.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» выиграл два первых этапа.
 
Новости дня
Новости разные
 
В городском сквере состоялся митинг, посвященный памятной дате освобождения района от немецко- фашистских захватчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика