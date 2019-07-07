МАЗ лидирует в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники ралли-рейда «Шелковый путь» добрались до Улан-Удэ. После двух этапов лидируют вовсе не пилоты российской команды, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Сергей Вязович рвется к своей первой победе на ралли-рейде «Шелковый путь». Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» выиграл два первых этапа.

На пути от Байкальска до Улан-Удэ пилотов ждали очень сложные условия. На столь каменистом покрытии легко остаться без покрышек. Да и мест для обгона не так уж и много. Такие участки сами гонщики называют «трамвайными»: ехать приходится буквально друг за другом. Вязович с задачей справился блестяще, оставив позади и главных фаворитов «Шелкового пути» - пилотов российской команды «КАМАЗ-Мастер».

«Остроты добавил ночной дождь. Было очень грязно и скользко. Но я как раз люблю такие условия, они более похожи на раллийные. Мы комфортно себя чувствовали, ехали без лишнего риска. Не ожидали, конечно, такого результата на финише. Мы довольны», – сказал пилот «МАЗ-СПОРТавто».

Главная задача Вязовича на этом ралли-рейде обкатать совершенно новый капотный «МАЗ». Его специально разрабатывали для участия в «Дакаре». Кабина на этом грузовике расположена максимально близко к центру, что значительно повысило устойчивость. А двигатель мощностью в 960 лошадиных сил позволяет развить конкурентную скорость.

Пока МАЗы на «Шелковом пути» вне конкуренции. Но есть и те, кто в итоговый успех белорусской команды отказывается верить категорически. Эти скептики – два соболя Гром и Тучка. Они главные оракулы нынешнего ралли-рейда. Гром без раздумий поставил на экипаж «КАМАЗа» Айрата Мардеева. А вот Тучка предположила, что первой к финишу «Шелкового пути» придет команда «ГАЗ Рейд Спорт».

До окончания «Шелкового пути» еще восемь этапов. Так что все может измениться. А пока Вязович на шесть минут опережает «камазовца» Андрея Каргинова.