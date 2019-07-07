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Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

08.07.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук встретился сегодня с индивидуальными предпринимателями, арендаторами торговых мест ТУП «Брестский рынок». В ходе встречи, которая проходила в актовом зале областного объединения профсоюзов при участии председателя правления Брестского облпотребсоюза Леонида Янковича, собравшиеся обсудили планы по реконструкции крупнейшего продовольственного рынка Бреста. В частности, людей волновало, каким образом будущие преобразования повлияют на их деятельность. 

Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

- Оснований для волнений нет, - на первых же минутах общения отмел все домыслы Александр Рогачук. – Колхозный рынок внесен в новый Генеральный план Бреста, который будет действовать до 2030 года, а в некоторых вопросах – до 2035-го. Это узнаваемый бренд нашего города – со своей историей и атмосферой, и его развитие - составляющая часть развития центра Бреста.

Планы на центральный брестский рынок тесно связаны с перспективами старого автовокзала – из соседства этих двух объектов собираются извлечь максимальную пользу. В том числе - решить проблему дефицита парковочных мест. 

- Перед нами стоит задача комплексно благоустроить весь квартал, ограниченный улицами Куйбышева, Карбышева, Мицкевича и Пушкинской. И базовым принципом в этой работе станет сохранение нашего колхозного рынка как уникального торгового объекта. Судьбу старого автовокзала будем определять только в интересах всего квартала и прежде всего – увеличения привлекательности колхозного рынка, - подчеркнул мэр Бреста. 

Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

Чтобы вписаться гармонично в обновленный облик Бреста, «колхозке» предстоит пережить реконструкцию. Областная кооперация берется провести ее с минимальными потерями для людей – рынок не будет закрываться, и все ремонтные работы планируется осуществить поэтапно. Видоизменения затронут фасад, но рынок не потеряет свою визитную карточку - купол.

- Как любой объект, рынок требует каких-то перемен. Пока мы еще в начале пути: работаем по фасаду здания – это первый этап. Параллельно приступили к определению архитектурно-планировочного задания, всех необходимых расчетов, чтобы перейти затем к изготовлению проектно-сметной документации, - пояснил Леонид Янкович, который ориентировочно назвал второе полугодие следующего года как вероятный период начала внутренних работ. 

В настоящее время прорабатываются различные варианты проведения внутренней модернизации рынка, направленные на минимизацию неудобств для торговли.

Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

Директор ТУП «Брестский рынок» Александр Ивашкевич подчеркнул, что в приоритете - сохранить места, чтобы индивидуальные предприниматели могли осуществлять торговую деятельность, люди - реализовывать излишки своей сельхозпродукции. Сейчас на колхозном рынке насчитывается 1004 торговых места, его заполняемость варьируется в зависимости от сезона и в среднем за год составляет порядка 70%.

Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

Брестский рынок ждет реконструкция. И что будет на месте старого автовокзала?

 
Теги: Брест
 
 
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