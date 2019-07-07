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«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фирменный магазин «Марко» открыли в городском поселке Болбасово Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже 83-й торговый объект «Марко» в стране и первый – в белорусской глубинке. Таким образом, кожевенно-обувной холдинг становится на шаг ближе к сельскому покупателю. А все акции и скидки, которыми давно пользуются городские жители, теперь доступны и жителям Болбасово.
Если кеды, то всех цветов радуги. Это выбор Нелли. Для бабушки же важно, чтобы обувь была не только удобная, но и доступная по цене. А с «Марко» желания совпадают с возможностями.
Нелли Радюкевич, жительница Болбасово:
Татьяна Радюкевич, жительница Болбасово:
83-й магазин «Марко» в стране и первый в белорусской глубинке. Более 1200 моделей обуви на все сезоны.
Акция «Ликвидация» – скидка до 70 % на отдельные позиции. Здесь же и «Марко для двоих» – вторая пара обуви за полцены.
Вера Бондарева, жительница Болбасово:
Зинаида Абрамкина, жительница Мурманска (Россия):
«Марко» в Болбасово – уникальная торговая площадка. Помимо основного ассортимента – пляжная и дачная ЭВА-обувь.
Линейка премиум-класса BRAVO, сумки от VitMa, даже шубы Luxury Fox в первые два дня с 20-процентной скидкой.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Игры и конкурсы. Приятные бонусы и подарки. Полторы тысячи посетителей в первый день, а это, без преувеличения, почти половина населения Болбасово.
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Новости Беларуси. Фирменный магазин «Марко» открыли в городском поселке Болбасово Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже 83-й...
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