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«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

08.07.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фирменный магазин «Марко» открыли в городском поселке Болбасово Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Это уже 83-й торговый объект «Марко» в стране и первый – в белорусской глубинке. Таким образом, кожевенно-обувной холдинг становится на шаг ближе к сельскому покупателю. А все акции и скидки, которыми давно пользуются городские жители, теперь доступны и жителям Болбасово.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Если кеды, то всех цветов радуги. Это выбор Нелли. Для бабушки же важно, чтобы обувь была не только удобная, но и доступная по цене. А с «Марко» желания совпадают с возможностями.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Нелли Радюкевич, жительница Болбасово:
Смотрите, какие я нашла ботинки. Они очень красивые. И уже со скидкой.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Татьяна Радюкевич, жительница Болбасово:
Все мы ждали открытия магазина, конечно. Обувь будем покупать. Натуральная кожа. Нравится нам, конечно, этот магазин. Очень понравился.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

83-й магазин «Марко» в стране и первый в белорусской глубинке. Более 1200 моделей обуви на все сезоны.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Акция «Ликвидация» – скидка до 70 % на отдельные позиции. Здесь же и «Марко для двоих» – вторая пара обуви за полцены.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Вера Бондарева, жительница Болбасово:
Беру мужу, маме и себе. Три пары. Хорошо, что такой магазин открыли. Раньше приходилось ехать в Оршу, а это 20 километров. Это надо время, это автобус. 70 % скидка. Довольно недорого получается.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Зинаида Абрамкина, жительница Мурманска (Россия):
Очень хорошая, качественная. Я здесь покупаю и себе приезжаю, и мужу, и внуку. Так что мне нравится очень ваша обувь. Я довольна.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

«Марко» в Болбасово – уникальная торговая площадка. Помимо основного ассортимента – пляжная и дачная ЭВА-обувь.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Линейка премиум-класса BRAVO, сумки от VitMa, даже шубы Luxury Fox в первые два дня с 20-процентной скидкой.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Спасибо руководству «Марко», они пошли навстречу. Очень важно, что открылся не просто магазин обуви, а именно фирменный магазин обуви, который позволяет делать такие же скидки, как и во всей республике.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Все районные центры – уже присутствуют наши магазины. Именно сейчас наступило время «Ч», чтобы уже городские поселки были охвачены именно фирменной торговлей. Есть программа развития, есть преференции, если здесь зарегистрировано. На законодательном уровне все возможности есть, чтобы развивать здесь бизнес. Не только производственный, но и в сфере услуг.

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Игры и конкурсы. Приятные бонусы и подарки. Полторы тысячи посетителей в первый день, а это, без преувеличения, почти половина населения Болбасово.

* На правах рекламы

Люди в материале: Нелли Радюкова, Вера Бондарева, Зинаида Абрамкина, Владимир Терентьев, Николай Мартынов
 
 
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Новости Беларуси. Фирменный магазин «Марко» открыли в городском поселке Болбасово Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже 83-й...
 
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