ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

08.07.2019 21:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Берёзовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – трое детей. Ещё четверо пассажиров и водитель смогли выбраться из автомобиля.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Все пострадавшие в ДТП – жители Белоозерска. Как рассказали очевидцы, незадолго до аварии они отдыхали на даче. Позже выяснится, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в мелиоративный канал. На месте происшествия побывал наш корреспондент Петр Бутрим.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Петр Бутрим, СТВ:
Трагедия произошла примерно в километре от города. Дорога с гравийным покрытием здесь сначала петляет в лесу. Потом на 200 метров выпрямляется (вероятно, здесь водитель и набрал скорость), а затем буквально за несколько метров от канала резко уходит влево. Туда автомобиль должен был повернуть. Однако следы внедорожника ведут прямо в воду.  

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул


Кроме них о страшном ДТП напоминает и помятая на берегу трава. Автомобиль опрокинулся в воду и стремительно пошел ко дну. Все произошло за несколько секунд.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Так называемый, Холодный канал не больше 15 метров в ширину. Но, как утверждают местные рыбаки, глубина в этом злосчастном месте достигает аж 7 метров.
«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Валерий Герасимович, житель Белоозерска:
Тут очень большая яма. Когда аквалангисты приехали, говорят, метр от берега и сразу склон пошел – там наверное около 7 метров.  

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

К тому же, в машине мгновенно сработали подушки безопасности. Выбраться из такого плотного плена детям было не реально. Среди погибших – 9-летние девочка и мальчик, а также 4-летняя девочка и двое взрослых. Ещё пятеро, в том числе водитель, выбрались из воды самостоятельно. Всего во внедорожнике, рассчитанном максимум на семерых пассажиров, на момент ДТП находились 10 человек.
«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Григорий Кливец, житель Белоозерска:
Решили поехать 10 человек. Разве можно в такую машину 10 человек загрузить? Ну а тут, конечно, он разогнался и все, пошел.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Длинное побережье канала является излюбленным местом у отдыхающих со всего района. В день проезжают десятки автомобилей. Поэтому опасным поворот назвать сложно. Возможно, потому что проезжают его на небольшой скорости. 

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Как рассказывают местные жители, накануне компания шумно отдыхала в одном из домов дачного поселка неподалеку.  
«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Татьяна Мостыка, жительница Белоозерска:
Веселились целую ночь. А потом уже с этими детьми малыми захотели домой. И позвонили своему знакомому, чтобы он приехал на машине своей забрал.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

О том, что водитель был нетрезвым, стало известно уже после. Освидетельствование показало в его крови следы алкоголя. Более того, около 10 лет назад этот же мужчина уже был лишен прав за управление в пьяном виде. История повторилась. 

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области:
В отношении водителя управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 5, статьи 317 УК РБ. В настоящее время он задержан. Установлено наличие в выдыхаемом воздухе паров этилового спирта в концентрации 1,4 промилле.  

Фактор алкоголя в таких трагических историях, безусловно, самый важный. Ведь пьяные лихачи чаще всего губят не себя, а близких. И даже если словили – можно повторить. В прошлом году повторно сели за руль в нетрезвом виде около тысячи человек.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД:
Если в среднем в сутки в будний день задерживается порядка 40, может 50 нетрезвых водителей, то в выходные дни эта цифра может уже составлять и 70, и 80, и 90 нетрезвых водителей за сутки на территории всей страны. 

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

А тем временем в дачном поселке обсуждают, как шумно от детских голосов было в прошлые выходные, и как тихо будет в следующие.

Люди в материале: Валерий Герасимович, Пётр Бутрим, Григорий Кливец, Татьяна Мостыка, Дмитрий Иванюк, Станислав Соловей
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Берёзовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неймар не явился на предсезонный сбор «ПСЖ». Клуб примет меры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куплю куртку женскую зимнюю в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика