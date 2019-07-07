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«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Берёзовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – трое детей. Ещё четверо пассажиров и водитель смогли выбраться из автомобиля.
Все пострадавшие в ДТП – жители Белоозерска. Как рассказали очевидцы, незадолго до аварии они отдыхали на даче. Позже выяснится, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в мелиоративный канал. На месте происшествия побывал наш корреспондент Петр Бутрим.
Петр Бутрим, СТВ:
Так называемый, Холодный канал не больше 15 метров в ширину. Но, как утверждают местные рыбаки, глубина в этом злосчастном месте достигает аж 7 метров.
Валерий Герасимович, житель Белоозерска:
К тому же, в машине мгновенно сработали подушки безопасности. Выбраться из такого плотного плена детям было не реально. Среди погибших – 9-летние девочка и мальчик, а также 4-летняя девочка и двое взрослых. Ещё пятеро, в том числе водитель, выбрались из воды самостоятельно. Всего во внедорожнике, рассчитанном максимум на семерых пассажиров, на момент ДТП находились 10 человек.
Григорий Кливец, житель Белоозерска:
Длинное побережье канала является излюбленным местом у отдыхающих со всего района. В день проезжают десятки автомобилей. Поэтому опасным поворот назвать сложно. Возможно, потому что проезжают его на небольшой скорости.
Как рассказывают местные жители, накануне компания шумно отдыхала в одном из домов дачного поселка неподалеку.
Татьяна Мостыка, жительница Белоозерска:
О том, что водитель был нетрезвым, стало известно уже после. Освидетельствование показало в его крови следы алкоголя. Более того, около 10 лет назад этот же мужчина уже был лишен прав за управление в пьяном виде. История повторилась.
Фактор алкоголя в таких трагических историях, безусловно, самый важный. Ведь пьяные лихачи чаще всего губят не себя, а близких. И даже если словили – можно повторить. В прошлом году повторно сели за руль в нетрезвом виде около тысячи человек.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД:
А тем временем в дачном поселке обсуждают, как шумно от детских голосов было в прошлые выходные, и как тихо будет в следующие.
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«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул
Новости Беларуси. В Берёзовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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