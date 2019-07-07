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«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

08.07.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогрудок отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Военная история этого города тесно связана с еврейским сопротивлением. Немцы организовали в Новогрудке гетто, где погибли тысячи людей. Их потомки живут по всему миру. Но сегодня они приехали в белорусский город, чтобы укрепить связь со своими корнями. Личные истории и воспоминания о войне собрала Галина Буро.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Ради прикосновения к военной истории своей семьи американка Хэлен Рэйбэл летела через всю Атлантику. Она тётя того самого Джареда Кушнера – мужа дочери президента США Дональда Трампа.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Хэлен часто слышала от матери рассказы о жизни в Новогрудке, а ещё, о том, каково это быть узницей еврейского гетто.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Хэлен Рэйбел, США:
Это моя мама Лея Кушнер. Когда она была заключена в гетто, ей было всего 14 лет. Её выбрали из десятка еврейских девочек в домработницы к немцу. Так она и осталась жить. Потому что, когда выбирали людей для расстрела, немец говорил, что эта домработница ему нужна. И каждый раз он ей давал билет выжившего.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Это стена памяти еврейскому сопротивлению в Новогрудке построена за деньги из семейного фонда Кушнеров. Здесь имена тех, кому удалось бежать из гетто – выжившие и погибшие при побеге.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Сотни их потомков из США, Канады, Австралии, Великобритании, Турции и других стран приехали возложить цветы к мемориалу, рука об руку.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Как продолжение стены памяти – забор с колючей проволокой, на нём страшные воспоминания узников гетто. Среди фотографий израильтянка Бэтти Коэн находит свою маму. О жизни в изоляции под прицелом автоматов она дочери рассказала лишь спустя десятилетия после войны.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Бэтти Коэн, Израиль:
Моя мама в гетто была без родных, ей было очень страшно и одиноко. Она не делала никакого физического труда, так как была секретарём. Но весь ужас ситуации был в том, что она не знала, сможет ли она выжить, так как евреев постоянно уводили на расстрелы.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Побег из Новогрудского гетто сегодня историки называют самым массовым и самым успешным на территории Европы за время Второй мировой войны.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Галина Буро, СТВ:
В 43-м году за 5 месяцев узники вырыли 250 метров подземного хода. Он вёл из самого барака за пределы колючей проволоки. Но строители не совсем верно выбрали направление тоннеля, и люди вылезли из лаза прямо рядом с немецкими дзотами. Многие тут же были расстреляны. Тем не менее, тоннель стал настоящей дорогой жизни для около 250 евреев.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

По мнению специалистов, этого побега не случилось бы, если бы у узников не было адреса, куда бежать. И эти адресом стал партизанский еврейский отряд братьев Бельских в Налибокской пуще.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Арон Бельский – младший из братьев, сегодня живёт в США. Во время войны ему был 12 лет. Когда родных расстреливали, ему чудом удалось спастись. Но Арон об этом не любит вспоминать.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Арон Бельский, США:
Тяжело было, но как-то выжили. Это время, что сюда приехал – никогда не забуду. Спасибо вам, что вы приняли нас – меня и жену.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Точное количество погибших евреев в Новогрудском гетто неизвестно до сих пор, но счёт идёт на тысячи. Принудительное поселение действовало здесь до 43-го года, а в 44-ом 8 июля город был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В память о всех, кто отдал жизнь за победу – цветы к могиле неизвестного солдата.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Новогрудок, Кореличи – это моя малая родина. Поэтому, когда я узнал, что будет проходить митинг, конечно же, я принял решение участвовать вместе с сыном в этой знаменательной и памятной дате, священной дате для всех нас.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Не уронить гордость за свой подвиг своего народа перед лицом ветеранов. И той 12-летней еврейской девочки в костюме ангела Михлы Сосновноской, памятник которой установлен в Новогрудке.

«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

При побеге из гетто Михлу расстреляли немцы. Ребёнок очень хотел жить, и теперь будет жить вечно – пока потомки будут помнить.

Люди в материале: Владимир Макей, Бэтти Коэн, Хэлен Рэйбел, Галина Буро, Арон Бельский
 
 
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Новости Беларуси. Новогрудок отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военная...
 
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