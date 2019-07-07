|
«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новогрудок отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военная история этого города тесно связана с еврейским сопротивлением. Немцы организовали в Новогрудке гетто, где погибли тысячи людей. Их потомки живут по всему миру. Но сегодня они приехали в белорусский город, чтобы укрепить связь со своими корнями. Личные истории и воспоминания о войне собрала Галина Буро.
Ради прикосновения к военной истории своей семьи американка Хэлен Рэйбэл летела через всю Атлантику. Она тётя того самого Джареда Кушнера – мужа дочери президента США Дональда Трампа.
Хэлен часто слышала от матери рассказы о жизни в Новогрудке, а ещё, о том, каково это быть узницей еврейского гетто.
Хэлен Рэйбел, США:
Это стена памяти еврейскому сопротивлению в Новогрудке построена за деньги из семейного фонда Кушнеров. Здесь имена тех, кому удалось бежать из гетто – выжившие и погибшие при побеге.
Сотни их потомков из США, Канады, Австралии, Великобритании, Турции и других стран приехали возложить цветы к мемориалу, рука об руку.
Как продолжение стены памяти – забор с колючей проволокой, на нём страшные воспоминания узников гетто. Среди фотографий израильтянка Бэтти Коэн находит свою маму. О жизни в изоляции под прицелом автоматов она дочери рассказала лишь спустя десятилетия после войны.
Бэтти Коэн, Израиль:
Побег из Новогрудского гетто сегодня историки называют самым массовым и самым успешным на территории Европы за время Второй мировой войны.
Галина Буро, СТВ:
По мнению специалистов, этого побега не случилось бы, если бы у узников не было адреса, куда бежать. И эти адресом стал партизанский еврейский отряд братьев Бельских в Налибокской пуще.
Арон Бельский – младший из братьев, сегодня живёт в США. Во время войны ему был 12 лет. Когда родных расстреливали, ему чудом удалось спастись. Но Арон об этом не любит вспоминать.
Арон Бельский, США:
Точное количество погибших евреев в Новогрудском гетто неизвестно до сих пор, но счёт идёт на тысячи. Принудительное поселение действовало здесь до 43-го года, а в 44-ом 8 июля город был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В память о всех, кто отдал жизнь за победу – цветы к могиле неизвестного солдата.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Не уронить гордость за свой подвиг своего народа перед лицом ветеранов. И той 12-летней еврейской девочки в костюме ангела Михлы Сосновноской, памятник которой установлен в Новогрудке.
При побеге из гетто Михлу расстреляли немцы. Ребёнок очень хотел жить, и теперь будет жить вечно – пока потомки будут помнить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке
Новости Беларуси. Новогрудок отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)