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Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы

08.07.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на двухколёсном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы

Желающих научиться много: за месяц на занятия пришли более 120 человек. 

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы

Анастасия Янчевская, руководитель минского велосипедного общества:
Все ученики к нам приходят с диким ужасом, что никогда в жизни вы точно меня не научите. Но таких уникальных людей нет, за 4-6 занятий мы научим ездить абсолютно любого. Очень редким людям требуется 7-8 занятий. То, что мы научили ездить на велосипеде, не отменяет того, что дальше человек очень много должен ездить сам.

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы

Любовь Шишкор:
В лет 17 я попробовала, меня конечно, друзья пытались научить, но я упала и на этом все закончилось. А вот через много лет я случайно в интернете нашла, мне понравилось, я прямо вся воодушевилась. Хочется еще.

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы

Занятия проходят каждую среду и четверг с 18.00. Запись в велошколу ещё не закрыта, обучение здесь продлится до прихода осенних холодов.

Люди в материале: Анастасия Янчевская, Любовь Шишкор
 
 
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Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на...
 
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