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Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на двухколёсном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Желающих научиться много: за месяц на занятия пришли более 120 человек.
Анастасия Янчевская, руководитель минского велосипедного общества:
Любовь Шишкор:
Занятия проходят каждую среду и четверг с 18.00. Запись в велошколу ещё не закрыта, обучение здесь продлится до прихода осенних холодов.
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Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на...
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