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Не уступили дорогу. Два ДТП произошли на проспекте Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу две аварии произошли утром 8 июля в районе проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сперва на пересечении улиц Стариновской и Острошицкой столкнулись легковушка и мотоцикл. По информации ГАИ, байкер не уступил дорогу автомобилю, который поворачивал на проспект. Мотоциклист с травмами в больнице.
Позже перекрёсток возле ГУМа не поделили два фольксвагена. В итоге пострадали водитель одного авто и пассажирка другого.
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Новости Беларуси. Сразу две аварии произошли утром 8 июля в районе проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сперва на...
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