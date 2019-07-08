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Не уступили дорогу. Два ДТП произошли на проспекте Независимости

08.07.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу две аварии произошли утром 8 июля в районе проспекта Независимости,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не уступили дорогу. Два ДТП произошли на проспекте Независимости

Сперва на пересечении улиц Стариновской и Острошицкой столкнулись легковушка и мотоцикл. По информации ГАИ, байкер не уступил дорогу автомобилю, который поворачивал на проспект. Мотоциклист с травмами в больнице.

Позже перекрёсток возле ГУМа не поделили два фольксвагена. В итоге пострадали водитель одного авто и пассажирка другого.

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Новости Беларуси. Сразу две аварии произошли утром 8 июля в районе проспекта Независимости,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сперва на...
 
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