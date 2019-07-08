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Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рисунок в обмен на входной билет. В Минском зоопарке с 8 июля стартовал конкурс на лучший детский рисунок тигра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята от 5 до 14 лет до 23 июля могут обменять рисунок хищника на пригласительный билет на специальную «Полосатую вечеринку». Она состоится 27 июля накануне Международного дня тигра.
На празднике назовут имена победителей конкурса в двух возрастных группах. Они получат призы.
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Новости Беларуси. Рисунок в обмен на входной билет. В Минском зоопарке с 8 июля стартовал конкурс на лучший детский рисунок тигра, сообщили в программе «Столичные...
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