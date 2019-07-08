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«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эту возможность 8 июля обсуждали организаторы прошедшего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специально к Играм подготовили качественную спортивную базу и развитую инфраструктуру. По максимуму их будут использовать и после континентального первенства.
Так, в более комфортные условия переедут студенты. После реконструкции и ремонта в Студенческой деревне появился стадион и поликлиника. А новые автобусы и электробусы пополнят автопарки Минска и регионов.
Международные эксперты высоко оценили подготовку и организацию II Европейских игр. Уже есть предложения о проведении в Беларуси других крупных соревнований.
Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Напомним, в общекомандном зачете Беларусь заняла второе место. Наши атлеты завоевали 69 медалей. Это больше, чем на I Европейских играх в Баку.
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«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта
Новости Беларуси. Эту возможность 8 июля обсуждали организаторы прошедшего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально к Играм подготовили...
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