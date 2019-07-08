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«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

08.07.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Эту возможность 8 июля обсуждали организаторы прошедшего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

Специально к Играм подготовили качественную спортивную базу и развитую инфраструктуру. По максимуму их будут использовать и после континентального первенства.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

Так, в более комфортные условия переедут студенты. После реконструкции и ремонта в Студенческой деревне появился стадион и поликлиника. А новые автобусы и электробусы пополнят автопарки Минска и регионов.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

Международные эксперты высоко оценили подготовку и организацию II Европейских игр. Уже есть предложения о проведении в Беларуси других крупных соревнований.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Звучало неоднократно, что сюда в июле приедет Сбербанкиада: более 3 тысяч участников одного из ведущих банков на России на свою спартакиаду. Поступают предложения от международных федераций о проведении самых топовых соревнований по различным видам спорта в Республике Беларусь. Мы готовы принять соревнования самого высокого уровня в любое время. Поскольку объекты есть, команда есть, организованность и радушие тоже есть.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

Напомним, в общекомандном зачете Беларусь заняла второе место. Наши атлеты завоевали 69 медалей. Это больше, чем на I Европейских играх в Баку.

«Польше будет очень сложно догнать Минск». Что говорят о II Европейских играх иностранные гости и что постили о форуме в соцсетях?

Люди в материале: Анатолий Котов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Эту возможность 8 июля обсуждали организаторы прошедшего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально к Играм подготовили...
 
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