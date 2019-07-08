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Министр спорта: «Европейские игры в Минске посетило 35 тысяч иностранцев»

08.07.2019 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил в интервью «Беларусь 1», что II Европейские игры в Минске посетили 35 тысяч иностранцев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Официально было продано 213 тысяч билетов. 12,7 тысячи из них было продано иностранным туристам. Еще около 7 тысяч иностранцев были приглашены различными общественными организациями для участия в Играх. Это уже считаем 20 тысяч. Наши билетные туроператоры реализовали 15 тысяч пакетов. Это не берем иностранцев, имею в виду жителей ближнего зарубежья: России, Украины, Казахстана. У нас были туристы из Китая. 35 тысяч — это официальная информация без учета гостей, которые приезжали в страну сами», — заявил Ковальчук.

Напомним, что II Европейские игры проходили в Беларуси с 21 по 30 июня. В 15 видах спорта выступило почти четыре тысячи спортсменов. Беларусь с 69 медалями заняла второе место в общем зачете. Затраты на проведение форума оцениваются в 540 миллионов рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил в интервью «Беларусь 1», что II Европейские игры в Минске посетило 35 тысяч иностранцев.
 
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