ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпион мира по плаванию спас утопающего туриста

08.07.2019 21:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Филиппо Маньини — 37-летний итальянский пловец, четырехкратный чемпион мира, 17-кратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, в прошедшее воскресенье спас утопающего туриста на пляже Сардинии недалеко от Кальяри.


Фото: Reuters

Итальянские СМИ сообщают, что Маньини держал голову человека над водой, пока не прибыли спасатели. «Я просто сделал то, что должен был», — рассказал позже спортсмен.

Известно, что турист (имя которого не называется) поплыл за надувным лебедем, которого уносило в море, но не рассчитал своих сил и начал тонуть. Крики его друзей услышали спасатели, но Маньини был ближе и быстро доплыл до туриста.

«Когда я добрался до него, он даже не мог говорить, было сложно поднять его на спасательный катер, поэтому мы положили его на надувную подушку, — рассказал Маньини.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ лидирует в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика