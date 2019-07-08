Чемпион мира по плаванию спас утопающего туриста

Источник материала: Tut.by

Филиппо Маньини — 37-летний итальянский пловец, четырехкратный чемпион мира, 17-кратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, в прошедшее воскресенье спас утопающего туриста на пляже Сардинии недалеко от Кальяри.



Фото: Reuters

Итальянские СМИ сообщают, что Маньини держал голову человека над водой, пока не прибыли спасатели. «Я просто сделал то, что должен был», — рассказал позже спортсмен.

Известно, что турист (имя которого не называется) поплыл за надувным лебедем, которого уносило в море, но не рассчитал своих сил и начал тонуть. Крики его друзей услышали спасатели, но Маньини был ближе и быстро доплыл до туриста.

«Когда я добрался до него, он даже не мог говорить, было сложно поднять его на спасательный катер, поэтому мы положили его на надувную подушку, — рассказал Маньини.