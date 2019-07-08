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Выборы: власть готовит своих социологов

08.07.2019 23:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Академия управления при президенте РБ прошла аккредитацию в Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси и получила право изучать общественное мнение по актуальным социально-политическим вопросам, которые также относятся к республиканским референдумам, выборам президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания.

Такое сообщение появилось на сайте главной кузницы кадров для белорусской госслужбы. 

Проведением социологических исследований в Академии управления будет заниматься организационно-аналитическое управление.

– Наша команда укомплектована профессиональными социологами, политологами и историками, которые имеют богатый опыт изучения общественного мнения и подготовки информационно-аналитических материалов. Мы обладаем всеми необходимыми интеллектуальными и человеческими ресурсами, которые позволяют проводить республиканские, региональные и локальные социологические исследования на высоком профессиональном уровне, – рассказал начальник Организационно-аналитического управления Академии управления Владимир Литвинович.

Аналогичное право на проведение политических социологических опросов, связанных с электоральными настроениями и выборами, получил "профсоюзный институт" МИТСО.

Однако понятно, что это все те же зависимые от власти социологи. А вот независимым социологическим службам проводить в Беларуси опросы по важным общественно-политическим проблемам, запрещено. 
 
 
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Академия управления при президенте РБ прошла аккредитацию в Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси и получила право...
 
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