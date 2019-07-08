Выборы: власть готовит своих социологов

Такое сообщение появилось на сайте главной кузницы кадров для белорусской госслужбы.





Проведением социологических исследований в Академии управления будет заниматься организационно-аналитическое управление.





– Наша команда укомплектована профессиональными социологами, политологами и историками, которые имеют богатый опыт изучения общественного мнения и подготовки информационно-аналитических материалов. Мы обладаем всеми необходимыми интеллектуальными и человеческими ресурсами, которые позволяют проводить республиканские, региональные и локальные социологические исследования на высоком профессиональном уровне, – рассказал начальник Организационно-аналитического управления Академии управления Владимир Литвинович.





Аналогичное право на проведение политических социологических опросов, связанных с электоральными настроениями и выборами, получил "профсоюзный институт" МИТСО. на проведение политических социологических опросов, связанных с электоральными настроениями и выборами, получил "профсоюзный институт" МИТСО.





Однако понятно, что это все те же зависимые от власти социологи. А вот независимым социологическим службам проводить в Беларуси опросы по важным общественно-политическим проблемам, запрещено.



