Кебич признался: «Именно Заметалин придумал, что Лукашенко украл у стюардессы фен»

Уже впоследствии Заметалина взяли на работу к Александру Лукашенко.

Вячеслав Кебич узнал о смерти Заметалина от корреспондента «Нашей Нивы». узнал о смерти Заметалина от корреспондента





Вячеслав Кебич: Сколько ему лет было?





- 71 год.

- Рано уходит, очень рано… Он старался, делал все, что от него требовалось. У него получалось многое, но были такие времена, что если даже где-то и ошибся, то не надо его за это упрекать. Могу сказать о нем только хорошее: старательный и грамотный человек был.





Да, это он придумывал ходы для моей предвыборной кампании. Было такое. Это он запустил когда «утку», что Лукашенко украл фен у стюардессы. Но сегодня я бы не хотел об этом долго говорить.





Перед тем, как пойти в другую команду, он пришел ко мне и спросил разрешения, это делает ему честь. Он спросил: «Вы не будете против, если я уйду?» Я же понимал, что жить надо. А то некоторые не просто кидали, но еще и лаять начинали.





- Любил ли он Беларусь? Александр Федута говорит, что Заметалин так и не смог полюбить Беларусь, потому что его родиной был СССР.





- Пожалуй, я соглашусь с Федутой.





Что за история произошла с феном?

В 1994 году в разгар президентской кампании на телеэкраны вышел ролик, в котором кандидата Лукашенко обвиняли в краже фена у стюардессы.





Сам Лукашенко на это отвечал: «Зачем мне фен? Я же лысый!» «Черный пиар» так и не сработал, люди не поверили.





Депутат Верховного Совета от Оппозиции БНФ Сергей Наумчик утверждает, что история с феном действительно имела место. В 1992 году группа чиновников и депутатов Верховного Совета летала в Китай. Причем, не правительственным самолетом.





Стюардесса пожаловалась Кебичу, что у нее пропал фен. Тогда премьер-министр распорядился проверить у всех багаж, начиная со своего, и якобы фен нашелся в вещах Лукашенко. Но сам депутат Лукашенко сказал, что это произошло случайно, поэтому всё осталось без последствий.



