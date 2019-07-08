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Кебич признался: «Именно Заметалин придумал, что Лукашенко украл у стюардессы фен»
Источник материала: Партизан
Владимир Заметалин, скончавшийся 7 июля в возрасте 71 года, был в команде премьер-министра Вячеслава Кебича на выборах 1994 года.
Уже впоследствии Заметалина взяли на работу к Александру Лукашенко.
Вячеслав Кебич узнал о смерти Заметалина от корреспондента
Вячеслав Кебич: Сколько ему лет было?
- 71 год.
- Рано уходит, очень рано… Он старался, делал все, что от него требовалось. У него получалось многое, но были такие времена, что если даже где-то и ошибся, то не надо его за это упрекать. Могу сказать о нем только хорошее: старательный и грамотный человек был.
Да, это он придумывал ходы для моей предвыборной кампании. Было такое. Это он запустил когда «утку», что Лукашенко украл фен у стюардессы. Но сегодня я бы не хотел об этом долго говорить.
Перед тем, как пойти в другую команду, он пришел ко мне и спросил разрешения, это делает ему честь. Он спросил: «Вы не будете против, если я уйду?» Я же понимал, что жить надо. А то некоторые не просто кидали, но еще и лаять начинали.
- Любил ли он Беларусь? Александр Федута говорит, что Заметалин так и не смог полюбить Беларусь, потому что его родиной был СССР.
- Пожалуй, я соглашусь с Федутой.
Что за история произошла с феном?
В 1994 году в разгар президентской кампании на телеэкраны вышел ролик, в котором кандидата Лукашенко обвиняли в краже фена у стюардессы.
Сам Лукашенко на это отвечал: «Зачем мне фен? Я же лысый!» «Черный пиар» так и не сработал, люди не поверили.
Депутат Верховного Совета от Оппозиции БНФ Сергей Наумчик утверждает, что история с феном действительно имела место. В 1992 году группа чиновников и депутатов Верховного Совета летала в Китай. Причем, не правительственным самолетом.
Стюардесса пожаловалась Кебичу, что у нее пропал фен. Тогда премьер-министр распорядился проверить у всех багаж, начиная со своего, и якобы фен нашелся в вещах Лукашенко. Но сам депутат Лукашенко сказал, что это произошло случайно, поэтому всё осталось без последствий.
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Владимир Заметалин, скончавшийся 7 июля в возрасте 71 года, был в команде премьер-министра Вячеслава Кебича на выборах 1994 года.
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