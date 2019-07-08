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Вера Лапко рассталась с личным тренером Владимиром Круком

08.07.2019 22:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четвертая ракетка Беларуси Вера Лапко (N 106 ВТА) рассталась с личным тренером Владимиром Круком.



Об этом корреспонденту Pressball.by рассказала капитан сборной Беларуси в Кубке федерации Татьяна Пучек. 

В последних девяти матчах Вера Лапко потерпела восемь поражений. На проходящем в Лондоне Уимблдонском турнире белоруска выбыла из борьбы в первом раунде. Под руководством Владимира Крука белоруска доходила до 60-й позиции в рейтинге ВТА. 
 
 
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Четвертая ракетка Беларуси Вера Лапко (N 106 ВТА) рассталась с личным тренером Владимиром Круком.
 
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