Вера Лапко рассталась с личным тренером Владимиром Круком









рассказала капитан сборной Беларуси в Кубке федерации Татьяна Пучек. Об этом корреспонденту Pressball.byкапитан сборной Беларуси в Кубке федерации





В последних девяти матчах Вера Лапко потерпела восемь поражений. На проходящем в Лондоне Уимблдонском турнире белоруска выбыла из борьбы в первом раунде. Под руководством Владимира Крука белоруска доходила до 60-й позиции в рейтинге ВТА.







