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Вера Лапко рассталась с личным тренером Владимиром Круком
Источник материала: Партизан
Четвертая ракетка Беларуси Вера Лапко (N 106 ВТА) рассталась с личным тренером Владимиром Круком.
Об этом корреспонденту Pressball.by
В последних девяти матчах Вера Лапко потерпела восемь поражений. На проходящем в Лондоне Уимблдонском турнире белоруска выбыла из борьбы в первом раунде. Под руководством Владимира Крука белоруска доходила до 60-й позиции в рейтинге ВТА.
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Четвертая ракетка Беларуси Вера Лапко (N 106 ВТА) рассталась с личным тренером Владимиром Круком.
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