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Снес дома людей: странная «инициатива» председателя сельсовета довела до уголовного дела

08.07.2019 22:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция завела уголовное дело на председателя Сорожского сельсовета Слуцкого района за то, что тот распорядился снести дома, не уведомив их владельцев.

В итоге, когда несколько семей приехало в доставшиеся по наследству родительские дома, то их уже не было. Об этом сообщает милиция Минской области.В связи с проведением благоустройства председатель Сорожского сельсовета принял решение снести около 50 домов, и эти сооружения снесли. При этом согласия собственников никто не получал, а также не уведомлял их.


ФОТО: УВД МИНОБЛИСПОЛКОМА

— Можно легко себе представить удивление и негодование людей, когда, вернувшись в оставшийся в наследство родительский дом, они застали пустырь. Естественно, люди обратились с заявлениями в милицию, — сообщает сайт УВД Миноблисполкома.


ФОТО: УВД МИНОБЛИСПОЛКОМА
Как показала проверка, собственники были только у двух из около 50 снесенных домов.

— Установить это было просто, достаточно было обратиться в соответствующее кадастровое агентство. Налоговая инспекция таким же образом ранее разыскала и уведомила граждан, что они не уплатили земельный налог. Те заплатили, значит, собирались использовать доставшиеся в наследство дома. Что помешало точно таким же образом председателю сельсовета установить владельцев домов и связаться с ними для обсуждения вопроса о благоустройстве, теперь уже вопрос риторический, — говорится в заявлении УВД.

В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий).
 
 
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Милиция завела уголовное дело на председателя Сорожского сельсовета Слуцкого района за то, что тот распорядился снести дома, не уведомив их владельцев.
 
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