Снес дома людей: странная «инициатива» председателя сельсовета довела до уголовного дела

В итоге, когда несколько семей приехало в доставшиеся по наследству родительские дома, то их уже не было. Об этом сообщает милиция Минской области.В связи с проведением благоустройства председатель Сорожского сельсовета принял решение снести около 50 домов, и эти сооружения снесли. При этом согласия собственников никто не получал, а также не уведомлял их.









ФОТО: УВД МИНОБЛИСПОЛКОМА





— Можно легко себе представить удивление и негодование людей, когда, вернувшись в оставшийся в наследство родительский дом, они застали пустырь. Естественно, люди обратились с заявлениями в милицию, — сообщает сайт УВД Миноблисполкома.









ФОТО: УВД МИНОБЛИСПОЛКОМА

Как показала проверка, собственники были только у двух из около 50 снесенных домов.





— Установить это было просто, достаточно было обратиться в соответствующее кадастровое агентство. Налоговая инспекция таким же образом ранее разыскала и уведомила граждан, что они не уплатили земельный налог. Те заплатили, значит, собирались использовать доставшиеся в наследство дома. Что помешало точно таким же образом председателю сельсовета установить владельцев домов и связаться с ними для обсуждения вопроса о благоустройстве, теперь уже вопрос риторический, — говорится в заявлении УВД.





В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий).



