Сын экс-главы МИД Южной Кореи бежал в КНДР. Как и его отец когда-то

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Родители Чхве Ин Гука тоже перебежали в КНДР в 1986 году, оставив его и еще четверых детей





Его отец, бывший глава МИД Южной Кореи Чхве Ток Син, переехал с женой на коммунистический Север в 80-е годы.





Как сообщают северокорейские СМИ, Чхве-младший (которому сейчас 73 года) будет работать в Пхеньяне над налаживанием отношений между двумя Кореями.





bbc.com Добровольный переезд в Северную Корею - довольно редкое событие; каждый год тысячи человек бегут из этого закрытого государства на юг, пишет





Две части корейского полуострова формально до сих пор находятся в состоянии войны. Линия разграничения разделяет десятки тысяч семей. Чтобы посетить КНДР, гражданину Южной Кореи требуется разрешение не только из Пхеньяна, но и из Сеула.





Южнокорейское министерство по делам объединения подтвердило, что Чхве Ин Гук такого разрешения не получал.





За последние полтора десятка лет он часто посещал КНДР со всеми необходимыми бумагами, в том числе приезжал на похороны своей матери.





Теперь, если вдруг Чхве Ин Гук решит вернуться в Южную Корею, ему грозит арест за несанкционированную поезду в КНДР.





На северокорейском государственном сайте Uriminzokkiri приводятся слова Чхве: "Жить и следовать курсу этой страны, которой я благодарен, - это путь исполнения завета моих родителей. Поэтому я решил постоянно жить в Северной Корее, хотя и запоздал с этим решением".

Почетное место на кладбище

В Южной Корее у Чхве Ин Гука остались жена и дочь. О его профессии и жизни до сих пор мало что было известно.





А вот его родители, напротив, вошли в историю как самые высокопоставленные корейские перебежчики в КНДР: его отец с 1961 по 1963 год был министром иностранных дел Южной Кореи.





Из-за обвинений в коррупции и разногласий с тогдашним южнокорейским диктатором Пак Чон Хи экс-министр с женой сначала эмигрировали в США, а спустя десять лет, в 1986-м, совершили немыслимый для многих шаг - перешли на сторону КНДР и переехали в Пхеньян.









В Южной Корее остались их пятеро взрослых детей.





Чхве-старший умер через три года. Его жена благополучно жила в КНДР еще много лет и скончалась в 2016 году в возрасте 95 лет. Она похоронена на почетном месте на кладбище в Пхеньяне рядом с мужем.





Как сообщает южнокорейская пресса, мать даже посылала Чхве Ин Гуку средства на жизнь, поскольку он не мог найти стабильную работу в Южной Корее.





По некоторым сообщениям, жизнь на родине Чхве сильно осложнял ярлык "сына предателя".

Поток перебежчиков

За более чем 60 лет после Корейской войны, по официальным данным Сеула, около 30 тыс. человек нелегально перебежало на юг.





Попытка бежать от этого диктаторского режима крайне опасна: на линии разграничения перебежчиков отстреливают северокорейские военные.





Бежавших в Китай зачастую выдают властям КНДР, где беглецов ожидает суровое наказание: лагерь или тюрьма.





В последние годы поток беглецов сократился более чем вдвое: с 2706 человек в 2011 году до 1127 в 2017-м.





Случаи бегства в обратную сторону - с юга на север - и вовсе редки. Чаще возвращаются в КНДР те, кто бежал оттуда на юг, но затем разочаровался в своем решении.









Таких "возвращенцев" было больше до массового голода, обрушившегося на КНДР в 1990-е годы и унесшего жизни сотен тысяч граждан.



