Москва торгуется: сначала диалог по интеграции, а уже потом — переговоры по цене на газ





Вице-премьер России Дмитрий Козак. Фото:© Александр Рюмин/ТАСС





«Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа», — сказал Козак, отметив, что «это комплексная многоплановая задача».





tut.by Российский вице-премьер также выразил надежду, что решение будет найдено в ближайшее время, пишет

Вопрос с ценой на газ

В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, который Беларусь и Россия заключили в 2017 году. По этому документу к концу 2018 года стороны должны были выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. А уже 1 июля этого года подписать соответствующее межправительственное соглашение.





Посол Беларуси в России Владимир Семашко в начале июля в интервью отметил, что Минск предложил Москве четыре методики расчета цены на газ, но не получил ответа ни на одно из предложений.

С интеграцией увязали и кредиты

В апреле 2019 года Москва согласовала выделение Минску госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.





Но как позже сообщил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович, Россия увязала выделение Беларуси государственного кредита с интеграционными процессами.





«Министр финансов России Антон Силуанов неоднократно говорил, что когда мы выйдем на общий механизм интеграции, то будем решать вопрос кредитного взаимодействия в более широком формате, а не только в рамках этого кредита [на 630 млн долларов], но в целом по всему графику платежей в пользу России», — сказал Ермолович.

Ревизия договора о Союзном государстве

Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должна быть единая Напомним, в декабре прошлого года премьер-министрзаявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должна быть единая валюта , единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому парламенту и единому президенту.





25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.





От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.





Разработанные рабочей группой предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят уже 18 июля.



