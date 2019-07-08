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Украинский телеканал рассказал, каким должен был быть телемост, которого не будет

08.07.2019 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телемарафон «Надо поговорить» между украинским телеканалом NewsOne и каналом «Россия 1» должен был быть «проектом без политики». Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов.


Фото: newsone.ua

«Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс — это Украина», — пишет Голованов.

Он рассказал, что украинский телеканал выдвинул требования российскому — в студии не должно было быть пропагандистов и тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС.

Василий Голованов также отметил, что если политики не смогли наладить разговор с людьми, это должны сделать журналисты.

«Сейчас в России находятся более 3 миллионов украинцев. Кто-то там уже давно, кто-то уехал после 2014 года, кто-то ездит регулярно туда-назад. За все 5 лет конфликта с ними никто не говорил. Журналистский телемост — это честный разговор обычных людей без подставных людей в студии», — рассказал продюсер украинского телеканала.

Телемост, которого не будет

О планах «России 1» и NewsOne провести 12 июля российско-украинский телемост под названием «Надо поговорить» накануне объявил ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев. Вести шоу должны были с российской стороны Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. В анонсе программы они с улыбкой заявили: «Нам надо поговорить».

Многие украинские политики назвали анонсированный проект провокацией. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «Надо поговорить» «дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами, цель которого — снова разделить… всех украинцев на два лагеря», и предложил президенту РФ Владимиру Путину вместо этого «обсудить, чей Крым и кого там нет на Донбассе».

В итоге телеканал NewsOne отменил телемост с Россией «Надо поговорить». Как сообщается на сайте канала, решение принято из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Генпрокуратура Украины расценила подготовку телеканалом NewsOne телемоста с «Россией 1» как покушение на госизмену. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, на допрос вызваны все «причастные» к происходящему — от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу. Генпрокуратура также намерена арестовать активы владельца NewsOne.
 
 
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Телемарафон «Надо поговорить» между украинским телеканалом NewsOne и каналом «Россия 1» должен был быть «проектом без политики». Об этом написал на своей странице...
 
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