Андрей Сидельников: Цыгалко поймали на ставках против своей команды — в тех матчах он еще и ошибался









...Из Тамбова я перебрался в минское "Динамо", где моим конкурентом был вратарь сборной Беларуси Афанасенко. В первых турах он ошибался, я занял его место, и, как ни странно, поперло.





Афанасенко злился?

Обижался — считал, что мне просто фартит. За два года в Минске сменилось пять тренеров, и один из них, Эдуард Малофеев, устроил свою любимую разминку: баскетбол футбольным мячом с жесткой борьбой. Когда я взял мяч, кто-то дернул меня за руку, и она выскочила из сустава.





Жесть.

До чемпионата оставалось две недели, и Малофеев заставил меня тренироваться на уколах, через боль. А перед первым туром назвал состав: в воротах — тренер вратарей Сацункевич, который давно карьеру завершил. Он отыграл три тура, а у меня снова выскочило плечо — из-за того, что форсировал восстановление. Операция — и полгода без футбола.





Что дальше?

matchtv.ru. Когда вернулся, основным вратарем был молодой Максим Цыгалко (очевидно, речь о Юрии Цыгалко. — Прим. "ПБ"). Потом его поймали на ставках против своей команды — в тех матчах он еще и ошибался, — приводит слова Сидельникова





Юрий Цыгалко выступал в минском "Динамо" с 2001 по 2005 годы, после чего перешел в клуб "Восток" из Казахстана.









Фото: gettyimages.ru



