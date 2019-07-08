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Андрей Сидельников: Цыгалко поймали на ставках против своей команды — в тех матчах он еще и ошибался

08.07.2019 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрей Сидельников, являвшийся вторым вратарем золотого "Спартака"-2000 и имеющий опыт работы с Эдуардом Малофеевым, рассказал, каково было работать в Беларуси.



...Из Тамбова я перебрался в минское "Динамо", где моим конкурентом был вратарь сборной Беларуси Афанасенко. В первых турах он ошибался, я занял его место, и, как ни странно, поперло.

Афанасенко злился?
Обижался — считал, что мне просто фартит. За два года в Минске сменилось пять тренеров, и один из них, Эдуард Малофеев, устроил свою любимую разминку: баскетбол футбольным мячом с жесткой борьбой. Когда я взял мяч, кто-то дернул меня за руку, и она выскочила из сустава.

Жесть.
До чемпионата оставалось две недели, и Малофеев заставил меня тренироваться на уколах, через боль. А перед первым туром назвал состав: в воротах — тренер вратарей Сацункевич, который давно карьеру завершил. Он отыграл три тура, а у меня снова выскочило плечо — из-за того, что форсировал восстановление. Операция — и полгода без футбола.

Что дальше?
Когда вернулся, основным вратарем был молодой Максим Цыгалко (очевидно, речь о Юрии Цыгалко. — Прим. "ПБ"). Потом его поймали на ставках против своей команды — в тех матчах он еще и ошибался, — приводит слова Сидельникова matchtv.ru.

Юрий Цыгалко выступал в минском "Динамо" с 2001 по 2005 годы, после чего перешел в клуб "Восток" из Казахстана. 


Фото: gettyimages.ru
 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Сидельников, являвшийся вторым вратарем золотого "Спартака"-2000 и имеющий опыт работы с Эдуардом Малофеевым, рассказал, каково было работать в Беларуси.
 
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