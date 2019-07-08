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Как выяснилось, в белорусских поездах велосипед можно провозить бесплатно
Источник материала: Партизан
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) озвучило позицию насчет провоза велосипеда в железнодорожном транспорте общего пользования.
По информации министерства, в ходе сезона количество обращений граждан с этим вопросом существенно увеличивается,
При этом в министерстве отмечают, что согласно с пунктами правил перевозок пассажиров и багажа, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один билет ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров.
А вот ручной кладью являются практически любые вещи пассажиров, в том числе и велосипед.
Таким образом, если велосипед вписывается в параметры, то провозить его можно в поезде бесплатно. А вот если вес велосипеда превышает 36 килограммов, а размер по сумме трех измерений составляет более 200 см, то пассажиру на такой велосипед надо купить еще один билет.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) озвучило позицию насчет провоза велосипеда в железнодорожном транспорте общего...
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