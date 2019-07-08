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Как выяснилось, в белорусских поездах велосипед можно провозить бесплатно

08.07.2019 20:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) озвучило позицию насчет провоза велосипеда в железнодорожном транспорте общего пользования.



По информации министерства, в ходе сезона количество обращений граждан с этим вопросом существенно увеличивается, пишет Белсат.

При этом в министерстве отмечают, что согласно с пунктами правил перевозок пассажиров и багажа, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один билет ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров.

А вот ручной кладью являются практически любые вещи пассажиров, в том числе и велосипед.

Таким образом, если велосипед вписывается в параметры, то провозить его можно в поезде бесплатно. А вот если вес велосипеда превышает 36 килограммов, а размер по сумме трех измерений составляет более 200 см, то пассажиру на такой велосипед надо купить еще один билет.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) озвучило позицию насчет провоза велосипеда в железнодорожном транспорте общего...
 
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