Как выяснилось, в белорусских поездах велосипед можно провозить бесплатно









пишет Белсат. По информации министерства, в ходе сезона количество обращений граждан с этим вопросом существенно увеличивается,Белсат.





При этом в министерстве отмечают, что согласно с пунктами правил перевозок пассажиров и багажа, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один билет ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров.





А вот ручной кладью являются практически любые вещи пассажиров, в том числе и велосипед.





Таким образом, если велосипед вписывается в параметры, то провозить его можно в поезде бесплатно. А вот если вес велосипеда превышает 36 килограммов, а размер по сумме трех измерений составляет более 200 см, то пассажиру на такой велосипед надо купить еще один билет.



