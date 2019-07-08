Макей: идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске можем только приветствовать





Владимир Макей / Роман Протасевич, Еврорадио

Если стороны найдут взаимопонимание по вопросу встречи, будет сделано всё, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне, сказал Макей. Как известно, Зеленский хочет провести переговоры, посвящённые урегулированию ситуации на востоке Украины, с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. В Москве пока думают над предложением украинского президента.





Минск не просто готов, — говорит министр иностранных дел Беларуси. — Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать всё для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать".





Макей отметил, что Беларусь постарается обеспечить для переговоров такие же условия, как и в феврале 2015-го во время норманнской встречи в белорусской столице.







