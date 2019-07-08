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19 главных постов в Пентагоне занимают вр.и.о. - ТВ

08.07.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

19 высших постов в Пентагоне до сих пор не заняты постоянными должностными лицами, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.

При этом телеканал напоминает, что сам шеф Пентагона Марк Эспер является исполняющим обязанности министра обороны США.

Кроме этого, в настоящее время в Пентагоне нет постоянных сотрудников на должностях заместителя министра обороны, министра Армии США, министра ВВС США и их заместителей, главнокомандующего ВМС США, помощников министра обороны по переговорам в сфере международной безопасности, по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности, по программам ядерной, химической и биологической защиты.

CNN отмечает, что это явление - последствие попыток Минобороны обеспечить преемственность руководства высшего звена в ведомстве в то время, как у Пентагона еще даже нет официально утвержденного в должности главы.

По данным CNN, в данный момент приоритетом для Пентагона является организация в комитете по делам вооруженных сил Сената США слушаний по вопросу утверждения в должности Марка Эспера.

Эспер - ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

Кандидатура Эспера должна быть утверждена Сенатом.

В минувшем июне президент США Дональд Трамп сообщил, что предыдущий и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.

 
 
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19 высших постов в Пентагоне до сих пор не заняты постоянными должностными лицами, сообщает в понедельник американский телеканал CNN. При этом телеканал напоминает,...
 
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