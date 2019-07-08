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Британский министр по Brexit призывает Брюссель возобновить переговоры по соглашению о выходе Великобритании из ЕС

08.07.2019 21:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли в понедельник предупредил, что для предотвращения "жесткого" (без соглашения) варианта Brexit необходимы новые переговоры между Лондоном и Брюсселем по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

"Нам нужно вновь взглянуть на него (соглашение - ИФ)", - сказал Баркли журналистам в Лондоне.

"В интересах обеих сторон - избежать (сценария - ИФ) без соглашения, и взглянуть на то, как можно провести соглашение через (британский - ИФ) парламент", - продолжил он.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, считающийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, по словам Баркли, ранее дал ясно понять: Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Министр отметил, что 27 стран ЕС также указывали на нежелательность дальнейшей отсрочки Brexit.

В то же время Баркли подчеркнул, что "жесткий" Brexit "будет дезорганизующим для Соединенного Королевства, но также он ясным образом будет дезорганизующим и внутри ЕС".

Он пояснил, что воздействие такого сценария Brexit окажет ассиметричное влияние в Европе: так, согласно утверждениям министра, Brexit без соглашения причинит больший ущерб Ирландии, а не Великобритании.

 
 
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Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли в понедельник предупредил, что для предотвращения "жесткого" (без соглашения) варианта Brexit необходимы новые...
 
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