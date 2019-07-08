ЕС и его члены опубликовали первый сводный доклад о поддержке целей устойчивого развития ООН

Источник материала: Интерфакс

Европейский союз и члены ЕС опубликовали в понедельник первый совместный сводный доклад "Поддержка Целей в области устойчивого развития во всем мире" для политического форума высокого уровня 2019 года, который пройдет под эгидой ООН.

Совет ЕС в своем постановлении назвал этот документ "важным коллективным вкладом в реализацию всех Целей в области устойчивого развития (ЦУР) во всем мире и Повестки дня на период до 2030 года".

Совет отмечает, что "ЕС и его государства-члены последовательно и решительно поддерживают ценности и принципы ЕС"; он приветствует более активное внимание к тем, кто живет в крайней нищете, призывает бороться со всеми формами неравенства.

В документе отмечается, что ЕС и его члены содействуют миру, безопасности и стабильности, являются самыми решительными сторонниками демократии, прав человека, здорового управления и верховенства права.

Они "решительно поддерживают социальное и гуманитарное развитие, уделяя приоритетное внимание социальной защите, достойному труду, всеобщему охвату здравоохранением и доступу к образованию".

Подчеркиваются достижения ЕС в области гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и девочек, борьбы с насилием в отношении них.

Совет подчеркивает достижения ЕС и его членов в поддержке адаптации к изменению климата, в защите окружающей среды, устойчивом управлении природными ресурсами.