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«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В бой с новыми силами. Хоккейное минское «Динамо» вышло из отпуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Готовить «бело-синих» к 12-му сезону регулярного чемпионата КХЛ пока что будет тандем – Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский.
«Зубры» делают ставку на талантливую молодежь, которая должна получить намного больше опыта в родном «Динамо», чем в юниорских североамериканских лигах. Костяк команды сформирован из белорусских игроков. Легионерская формула в дружине сохраняется – «четыре плюс один».
Но пока в стане динамовцев заполнены лишь три иностранные квоты. Пополнили ряды минчан нападающий Франсис Паре, защитник Стефан Эллиотт и голкипер Юнас Энрот. Еще остаются пока открытыми вакансии одного нападающего и защитника. Главная задача на новый сезон – выход в плей-офф Кубка Гагарина.
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Контракты Крэйга Вудкрофта и его помощника – Михаила Грабовского рассчитаны на два года. Канадский тренер будет придерживаться тактике агрессивного хоккея, с большим количеством бросков по воротам соперника.
Что же касается Грабовского, то экс-игрок НХЛ поставил уже точку на карьере хоккеиста и теперь начинает новую веху в своей жизни.Кроме обязанностей ассистента главного тренера, Грабовский будет выполнять функции спортивного директора минского «Динамо».
Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
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«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами
Новости Беларуси. В бой с новыми силами. Хоккейное минское «Динамо» вышло из отпуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Готовить «бело-синих» к 12-му сезону...
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