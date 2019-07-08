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«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами

08.07.2019 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В бой с новыми силами. Хоккейное минское «Динамо» вышло из отпуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Готовить «бело-синих» к 12-му сезону регулярного чемпионата КХЛ пока что будет тандем – Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский.

«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами

«Зубры» делают ставку на талантливую молодежь, которая должна получить намного больше опыта в родном «Динамо», чем в юниорских североамериканских лигах. Костяк команды сформирован из белорусских игроков. Легионерская формула в дружине сохраняется – «четыре плюс один».

«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами

Но пока в стане динамовцев заполнены лишь три иностранные квоты. Пополнили ряды минчан нападающий Франсис Паре, защитник Стефан Эллиотт и голкипер Юнас Энрот. Еще остаются пока открытыми вакансии одного нападающего и защитника. Главная задача на новый сезон – выход в плей-офф Кубка Гагарина.

«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
У нас большое количество игроков будет на просмотровых контрактах. Мы надеемся, что это будет большое количество молодых, перспективных игроков, на которых будет сделан акцент в развитии. Будут также игроки возрастные на просмотровых контрактах. Будет с чем сравнить. Поэтому мы не спешим закрывать селекцию. По поводу вопроса, что у нас сократился бюджет в полтора раза – да, действительно, он сократился в полтора, зарплата сократилась ровно в два. Мы ищем оптимальные варианты подписания цены – качество.

«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами

Контракты Крэйга Вудкрофта и его помощника  Михаила Грабовского рассчитаны на два года. Канадский тренер будет придерживаться тактике агрессивного хоккея, с большим количеством бросков по воротам соперника.

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»

Что же касается Грабовского, то экс-игрок НХЛ поставил уже точку на карьере хоккеиста и теперь начинает новую веху в своей жизни.Кроме обязанностей ассистента главного тренера, Грабовский будет выполнять функции спортивного директора минского «Динамо».

«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Мы не боимся, что с командой произошло в прошлом сезоне, и поэтому сейчас считаю правильным вливание молодежи и нескольких легионеров. Это поможет нам выступить хорошо. У нас совершенно новая стратегия развития, и мы не боимся неудач. Мой приход в команду – это очень интересно для меня.

«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами


Сейчас игроки проходят медицинское обследование и 13 июня отправятся на первый в этом сезоне учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Пинске. К этому времени функционеры клуба должны закончить формирование тренерского штаба минчан.

Люди в материале: Дмитрий Басков, Крэйг Вудкрофт
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В бой с новыми силами. Хоккейное минское «Динамо» вышло из отпуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Готовить «бело-синих» к 12-му сезону...
 
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