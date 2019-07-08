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В Крупках 18-летний водитель наехал на пешехода, который лежал на дороге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью в Крупках 18-летний местный житель наехал на пешехода, который лежал на проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Светоотражающих элементов на нем не было.
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Новости Беларуси. Ночью в Крупках 18-летний местный житель наехал на пешехода, который лежал на проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. От...
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