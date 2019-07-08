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В Слуцке мотоциклист от удара в Opel скончался на месте

08.07.2019 23:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Минщине за последние три дня в ДТП погибли 5 челавек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аварии произошли в Логойском, Молодечненском и Борисовском районах. Например, 7 июля ДТП в центре Слуцка забрало жизнь 26-летнего мотоциклиста.

В Слуцке мотоциклист от удара в Opel скончался на месте

Он врезался в левую сторону машины, когда она пыталась перед ним повернуть. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Водитель Opel серьезно не пострадал.

Оба участника аварии имели удостоверения и были трезвые.

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Новости Беларуси. На Минщине за последние три дня в ДТП погибли 5 челавек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аварии произошли в Логойском, Молодечненском и...
 
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