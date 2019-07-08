|
В Слуцке мотоциклист от удара в Opel скончался на месте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Минщине за последние три дня в ДТП погибли 5 челавек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Аварии произошли в Логойском, Молодечненском и Борисовском районах. Например, 7 июля ДТП в центре Слуцка забрало жизнь 26-летнего мотоциклиста.
Он врезался в левую сторону машины, когда она пыталась перед ним повернуть. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Водитель Opel серьезно не пострадал.
Оба участника аварии имели удостоверения и были трезвые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На Минщине за последние три дня в ДТП погибли 5 челавек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аварии произошли в Логойском, Молодечненском и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)