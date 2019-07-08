В Слуцке мотоциклист от удара в Opel скончался на месте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Минщине за последние три дня в ДТП погибли 5 челавек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аварии произошли в Логойском, Молодечненском и Борисовском районах. Например, 7 июля ДТП в центре Слуцка забрало жизнь 26-летнего мотоциклиста.





Он врезался в левую сторону машины, когда она пыталась перед ним повернуть. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Водитель Opel серьезно не пострадал.

Оба участника аварии имели удостоверения и были трезвые.