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Возможное строительство трех домов на Новопроектной: встреча с населением
09.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Руководство района провело сегодня встречу с населением по вопросу возможности строительства трех многоквартирных домов по улице Новопроектной (напротив академических гаражей).
Фото Михаила Левцова
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Руководство района провело сегодня встречу с населением по вопросу возможности строительства трех многоквартирных домов по улице Новопроектной (напротив...
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