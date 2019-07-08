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Возможное строительство трех домов на Новопроектной: встреча с населением

09.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Руководство района провело сегодня встречу с населением по вопросу возможности строительства трех многоквартирных домов по улице Новопроектной (напротив академических гаражей).

 

Возможное строительство трех домов на Новопроектной: встреча с населением

 

Возможное строительство трех домов на Новопроектной: встреча с населением

 

Возможное строительство трех домов на Новопроектной: встреча с населением

 

Возможное строительство трех домов на Новопроектной: встреча с населением

 

Возможное строительство трех домов на Новопроектной: встреча с населением

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Руководство района провело сегодня встречу с населением по вопросу возможности строительства трех многоквартирных домов по улице Новопроектной (напротив...
 
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