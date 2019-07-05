Как выступил «Текстильщик-БарГУ» в Кубке Беларуси по хоккею на траве

После сенсационной победы в первом туре во второй день Кубка страны наши девушки уступили серебряному призеру чемпионата Беларуси «Виктории» из Смолевичей — 1:2 (гол — Карина Бородич). ХК «Минск» реабилитировался за поражение от нашей команды, разгромив гродненский «Ритм» — 8:1.

К последнему туру Кубка шансы на 1-е место сохранили три дружины: наш «Текстильщик-БарГУ» и ХК «Минск» должны были побеждать, а «Викторию» устраивала даже ничья. К сожалению, сил на три сложных матча подряд у малоопытных барановичанок не хватило и они крупно проиграли хоккеисткам из Гродно — 3:8. Во втором матче между «Минском» и «Викторией» все шло к ничьей, нужной смолевичанкам. Но столичные хоккеистки сняли вратаря и на последних секундах забили победный мяч, который обеспечил им второй главный трофей сезона — 3:2. Хоккеистки «Виктории», как серебряный призер чемпионата Беларуси 2018/19, в следующем году представят страну в Кубке клубных команд Европы «Трофи».

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Итоговое расположение команд: 1. ХК «Минск» — 6 очков. 2. «Виктория» (Смолевичи) — 5. 3. «Ритм» (Гродно) — 4. 4. «Текстильщик-БарГУ» — 3.

Итоги кубкового турнира на странице ХК «Текстильщик» во «ВКонтакте» прокомментировал главный тренер барановичской команды Георгий Бельский. Он рассказал, что команда проявила себя с лучшей стороны, сотворив сенсацию в первый день победой над ХК «Минск» — чемпионом страны и будущим обладателем Кубка, а уже во второй день наша команда могла досрочно стать победителем.

— Для этого надо было обыгрывать «Викторию». Но при счете 1:1, я считаю, мы забили чистый гол, а судьи его отменили. А в концовке, когда мы пошли вперед большими силами, пропустили голевую контратаку — 1:2.

В последней игре с «Ритмом» из Гродно, как пояснил наш тренер, бороться у девушек получилось только половину игры, которая закончилась 1:1, во второй половине более опытные соперники смотрелись сильнее. Однако Георгий Бельский подчеркивает, что команда у нас хорошая, перспективная.

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— Но все висит на волоске. Если не будут выполнены обещания по минимальному уровню заработной платы, установленному поручением президента и Совета Министров для команд высшей лиги, основные игроки уйдут в другие клубы. С учетом того, что с 2016 года ушло уже 15 человек, команда может просто прекратить существование.