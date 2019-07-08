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Неймар не прибыл на предсезонную подготовку ПСЖ
Источник материала: Партизан
Нападающий ПСЖ Неймар не явился в расположение команды в положенное время для начала предсезонной подготовки. Об этом сообщается на сайте парижан.
Руководство клуба намерено принять соответствующие меры.
"Сегодня, 8 июля, ПСЖ обнаружил отсутствие Неймара в обусловленном месте - он должен был возобновить подготовку к сезону с клубом. Пари Сен-Жермен сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры", - говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что Неймар прибудет в Барселону, чтобы ускорить свой переход и найти дом.
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Нападающий ПСЖ Неймар не явился в расположение команды в положенное время для начала предсезонной подготовки. Об этом сообщается на сайте парижан.
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