Неймар не прибыл на предсезонную подготовку ПСЖ

Руководство клуба намерено принять соответствующие меры.





"Сегодня, 8 июля, ПСЖ обнаружил отсутствие Неймара в обусловленном месте - он должен был возобновить подготовку к сезону с клубом. Пари Сен-Жермен сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры", - говорится в сообщении клуба.





Ранее сообщалось, что Неймар прибудет в Барселону, чтобы ускорить свой переход и найти дом.