Мадуро объявил о начале переговоров с оппозициейю Рефери - правительство Норвегии









Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.





"8 июля стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", – заявил венесуэльский лидер в эфире государственного телевидения.





Напомним, представители президента Николаса Мадуро и оппозиции дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали.





23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.









К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.