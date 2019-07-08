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Мадуро объявил о начале переговоров с оппозициейю Рефери - правительство Норвегии

09.07.2019 06:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Попытки наладить контакт стороны проведут на острове Барбадос. В переговорах будет участвовать правительство Норвегии.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.

"8 июля стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", – заявил венесуэльский лидер в эфире государственного телевидения.

Напомним, представители президента Николаса Мадуро и оппозиции дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.


К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.
 
 
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Попытки наладить контакт стороны проведут на острове Барбадос. В переговорах будет участвовать правительство Норвегии.
 
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